"Tienen que sobrevivir" y "están acabados": la medida de Trump sobre el petróleo ruso que da alivio a Cuba

El petrolero ruso que arribará hoy martes a Cuba no significa el fin de la escasez de combustible en la isla. Es apenas un alivio habilitado por Estados Unidos por “razones humanitarias”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el gobierno de Donald Trump analizará “caso por caso” si autoriza la llegada de otros buques. “Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, afirmó Leavitt.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, se prevé que llegue hoy puerto de Matanzas.

La portavoz del presidente Trump, insistió que el permiso para el barco “no constituye un cambio de política” y que “no ha habido un cambio formal en la política de sanciones”.

“Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, insistió Leavitt.

Conductores hacen cola para llenar sus tanques de gasolina en una gasolinera de La Habana. Foto: AFP

Sobre si la Casa Blanca está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las que aseguró que su país está explorando reanudar algunos envíos a Cuba, Leavitt repitió que las decisiones se tomarán “caso por caso”.

“Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de Estados Unidos. Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso”, dijo.

Cuba lleva alrededor de tres meses sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de gasolina

El cargamento ruso es el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Su caída privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur al regresar a la Casa Blanca en Washington, DC Foto: AFP

Trump dijo el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a la isla. “Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo Trump a periodistas mientras regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, dijo el mandatario estadounidense.

“¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema”, aseguró.

Las declaraciones del mandatario se dan poco después de que se conociera, a través del diario The New York Times, que Estados Unidos permitirá la entrada de un buque petrolero ruso a Cuba.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias.

Mujer empuja automóvil en La Habana, Cuba. Foto: archivo El País

Veleros desaparecidos

En tanto, los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado luego de un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

La tripulación de nueve personas -entre las que había ciudadanos estadounidenses, franceses y alemanes, y un niño de cuatro años- parecía gozar de buena salud y buen ánimo. Sonrieron y levantaron el pulgar mientras atracaban en La Habana. Las embarcaciones, desaparecidas desde el jueves, era parte del convoy “Nuestra América”, una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda a Cuba.

Se espera que el Friend Ship y el Tiger Moth, que zarparon de la península de Yucatán, en el sureste de México, lleguen a Cuba entre hoy y el miércoles.

Dos personas caminan por la calle durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

Apagón diario: 60% de la isla sin electricidad ayer lunes

Cuba sufrió ayer lunes apagones durante toda la jornada; el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejó sin corriente a un 60% de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. El país caribeño vive desde mediados de 2024 una crisis energética que se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos. De hecho, ayer nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica de Cuba no estaban operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40% del mix energético). Otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada.