El dictador Nicolás Maduro envía una carta desde la prisión en Estados Unidos, la primera desde su captura

El dictador depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron ayer domingo un llamado a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada un día después de publicar su primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, pidieron Maduro y Flores en la misiva, publicada en la cuenta de Instagram del hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra. Escrita con ocasión del Domingo de Ramos, la carta hace múltiples referencias bíblicas y en ella hacen un llamado a la oración en el inicio de la Semana Santa. “Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia”, concluyeron en la carta.

Se trata del segundo mensaje firmado por Maduro y Flores desde su captura durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, el pasado 3 de enero. El sábado se divulgó en las redes sociales de Maduro un texto en el que también afirmaron estar “serenos” y “firmes”, y agradecieron las cartas de apoyo recibidas en la prisión.

Maduro está aislado en una celda sin internet ni periódicos, con acceso al patio una hora al día. Una fuente cercana al mandatario contó que se le permite hablar por teléfono con su familia y abogados por un máximo de 15 minutos.

Partidarios del derrocado presidente Nicolás Maduro se manifiestan con un cartel de él y su esposa Cilia Flores. Foto: AFP

No está claro si Maduro dictó el mensaje a su equipo o aprobó su contenido, aunque en efecto lo firma junto a Flores. Estos mensajes se publican días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Por su parte, el partido de la opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado reabrió su sede en Caracas, cerrada desde la represión que siguió a la cuestionada reelección del ahora depuesto Nicolás Maduro.

“¡Volvemos a la casa de la libertad!”, corearon el fin de semana seguidores de Machado, frente a la sede de su partido en Caracas.

La sede de Vente Venezuela fue atacada y cerrada poco después de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que Machado denunció fraude y terminó pasando a la clandestinidad. Decenas de dirigentes del partido fueron apresados y otros permanecieron escondidos hasta la incursión militar en la que EE.UU. capturó a Maduro el 3 de enero.

Una simpatizante de la líder de la oposición María Corina Machado sostiene una pancarta la sede de VENTE Venezuela. Foto: AFP

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina. Gobierna bajo presión de Washington e impulsó una ley de amnistía con la que unos 700 presos políticos, incluidos importantes colaboradores de Machado, quedaron en libertad. Unos 500 permanecen aún tras las rejas.

Ahora la oposición, luego de estar en la clandestinidad o en sus casas con bajo perfil, comienza a movilizarse de nuevo: unos 300 militantes de Vente asistieron a un acto el sábado ante la sede del partido, impensable en los días previos a la caída de Maduro.

“En unos días tenemos que esperar también (...) a María Corina Machado, que viene a recorrer nuestro país”, dijo el coordinador de Organización del partido, Henry Alviarez.

Machado ha dicho que volverá, pero no está claro cuándo. La líder opositora habló a través de un video proyectado en una pantalla. “Aunque no estamos allí físicamente, mi alma, mi corazón, mi espíritu en este momento está entrando con ustedes” a la sede del partido. “Estamos muy cerca de la libertad”, afirmó.

La militancia vestía de celeste -el color del partido-, se abrazaban efusivos, algunos lloraban. Tenían pancartas con el rostro de Machado: “¡María Corina vente, te estamos esperando!”.

“Este es el nuevo paso, el nuevo renacer que queremos para Venezuela”, dijo Francis Castillo, coordinadora del partido en el estado Portuguesa (oeste). “Decidimos dejar el miedo, es el momento”.

“Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo, vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado”, aseguró Henry Alviárez, coordinador nacional del partido durante la reapertura de ‘El Bejucal’, la sede del partido en Caracas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Foto: AFP

Venezuela abre sedes diplomáticas

El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron el sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington.

El encargado de negocios de Venezuela para EE.UU., Felix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno “recuperó” los edificios consulares venezolanos y que estos serán “rehabilitados” para ponerlos al servicio de “todos los venezolanos”.

La publicación está acompañada de varias fotos de Plasencia, acompañado por el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y otros funcionarios venezolanos, en el edificio de la residencia del embajador de Venezuela en EE.UU.

El gobierno del presidente Trump asumió en 2023 el control temporal de la embajada de Venezuela y los edificios consulares del país en EE.UU. tras la disolución del gobierno interino, encabezada por el opositor Juan Guaidó, al que Washington reconocía como presidente legítimo del país caribeño. La reapertura de la embajada y las sedes consulares beneficia especialmente a los casi un millón de migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos, permitiéndoles obtener o renovar sus pasaportes. EFE