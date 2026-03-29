Trump suavizó sanciones sobre Venezuela para que empresas extranjeras puedan invertir en su sector minero

La Administración de Donald Trump suavizó algunas sanciones sobre Venezuela para que empresas estadounidenses puedan firmar contratos e invertir en el sector minero del país caribeño, incluido el oro.

La decisión se suma a las licencias que ha emitido el Departamento del Tesoro estadounidense para facilitar la participación de las empresas de Estados Unidos en los sectores del petróleo y el oro en Venezuela.

La nueva licencia permite negociar y firmar contratos, bajo algunas condiciones, relacionados con nuevas inversiones en el sector minero, incluyendo el oro, una industria que estaba sancionada por Washington. Los negocios pueden incluir la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales y la creación de empresas conjuntas. La autorización prohíbe explícitamente realizar transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela reestablecieron relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el régimen chavista, que ha acatado las exigencias de Washington de abrir el sector del petróleo y del oro a las empresas estadounidenses.

EFE