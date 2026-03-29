“Cuba es la siguiente”, dijo el presidente Trump contra el régimen dictatorial de la isla caribeña

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen dictatorial cubano resonaban ayer en la isla tras nuevas declaraciones del mandatario estadounidense que parecen indicar una operación similar sobre la isla a la realizada para la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Otra posibilidad es que la amenaza sirva para abonar el terreno para negociar con el régimen de Díaz-Canel. Lo cierto es que, para muchos analistas, el régimen cubano tiene los días contados, o también podría ocurrir que Estados Unidos avance en una especie de “tutoría” del mismo, como en el caso venezolano.

“Cuba es la siguiente”, afirmó el viernes Trump en una nueva amenaza a la isla caribeña a la que ha impuesto un bloqueo de crudo que asfixia su economía, para hacer presión sobre el régimen y que caiga.

El dirigente republicano también desestimó que las recientes acciones militares estadounidenses en Venezuela o Irán le resten apoyo dentro de su movimiento MAGA (”Make America Great Again”), por parte de un sector que se opone al intervencionismo exterior de Estados Unidos.

En un discurso en un foro de inversión FII Priority, respaldado por Arabia Saudita, Trump dijo que su movimiento MAGA quería “fuerza” y “victoria” y puso como ejemplo la captura en enero del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. “Yo construí este gran ejército. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’, pero a veces hay que usarlo”, dijo Trump. “Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan ver que no dije eso”, agregó.

Luego insistió a los medios que ignoren esa declaración, pero rápidamente repitió “Cuba es la siguiente” entre risas del público de este foro organizado en Miami.

El presidente estadounidense, que ha especulado en ocasiones anteriores con “tomar” la isla, no especificó qué planea hacer con Cuba. Su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que cualquier agresor externo se enfrentaría a una “resistencia inexpugnable”.

"Tomar la isla" La amenaza desde EE.UU El presidente Donald Trump había anunciado que el cambio de régimen en Cuba ocurriría después de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero podría ser antes, o en paralelo. En un principio, luego de la captura de Maduro, Trump había afirmado que “Cuba caerá sola”, pero luego declaró sobre “tomar la isla”. Mientras, presuntas conversaciones diplomáticas entre las partes estarían avanzando.

Sin embargo, el bloqueo de petróleo implementado por Estados Unidos pone a las autoridades comunistas bajo presión. Los apagones y la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos han generado protestas. Las averías se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de Cuba, el dictador Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero.

Cuba está sometida a un embargo comercial estadounidense desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Las relaciones se deshielaron en los últimos años, pero se deterioraron rápidamente con el regreso de Trump, que quiere reforzar el control de Washington sobre América Latina.

Un alto diplomático cubano dijo anteriormente que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Washington, pero descartó negociar cambios en su sistema político.

Ayuda humanitaria Llegaron a cuba los dos barcos perdidos Los dos últimos veleros del Convoy Nuestra América con nueve tripulantes de varias nacionalidades arribaron en la tarde de ayer sábado a La Habana, luego de estar desaparecidos en el Caribe durante siete días, mientras transportaban ayuda humanitaria para la isla. Auxiliados por la embarcación Prácticos, del Puerto de La Habana, los barcos entraron a la bahía de esta capital con todos sus activistas a salvo, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años. La Secretaría de Marina (Semar) de México informó que dichas embarcaciones fueron ubicadas por una aeronave de la Armada mexicana a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque “se dirigió a la zona para brindar apoyo”. El arribo a la capital cubana ocurre luego de que, el jueves 26 de marzo, la Semar activara un plan de búsqueda y rescate. EFE

“Quizás ahora”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, estimó el viernes que “quizá ahora pueda ser el momento” para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

“Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo”, dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba “a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento”.

“Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto”, recalcó, sin dar detalles porque, según dijo, corresponde al Departamento de Guerra de EE.UU.

El mayor corte de suministro Se agrava crisis económica en la isla Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 55% de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE). La situación es crítica desde en la nación caribeña, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio. La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU. De hecho, la jornada de ayer sábado, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estuvieron operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético). Otro 40 % estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., una acción calificada por la ONU de contraria al derecho internacional. El Gobierno cubano acusa a Washington de “asfixia energética”. Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las registradas en estos días en La Habana y Morón (centro). EFE

Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó el nombramiento de la exalcaldesa de Managua Daysi Ivette Torres Bosques, como embajadora nicaragüense en Cuba, cargo en el que se mantuvo menos de dos meses, informó el Diario Oficial La Gaceta. A través de un acuerdo presidencial, los comandatarios dejaron sin efecto el nombramiento de Torres Bosques en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Cuba, al que había sido designada el 3 de febrero de 2026. La decisión se tomó por acuerdo, el cual no explica los motivos.

Con información de EFE y AFP