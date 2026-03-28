El misterio de los barcos con ayuda a Cuba: México los busca y EE.UU. dice que “transitaron con seguridad”

México buscaba ayer viernes dos embarcaciones que partieron el 21 de marzo de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana y que perdieron comunicación en altamar.

El jueves, la Secretaria de Marian (Semar) mexicana informó que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban a La Habana.

Según la Semar, ambas embarcaciones, ocupadas por activistas de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense, zarparon el 21 de marzo hacia La Habana con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares. Tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero no se tiene confirmación de su arribo.

Ante ello, la Armada de México activó de inmediato el Plan Marina para salvaguardar la vida en la mar, desplegando unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader que realizan patrones de búsqueda en la ruta estimada entre Isla Mujeres y la capital cubana, tomando en cuenta corrientes, clima y posibles desvíos.

Un viejo automóvil americano circula por una tranquila avenida de La Habana. Foto: AFP

La institución indicó que mantiene coordinación internacional con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos para el intercambio de información en tiempo real, dado que entre los tripulantes se encuentran dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años de estos países.

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de buques cargados de alimentos y otros suministros para Cuba.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América”, dijo ayer el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel. “Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, agregó en X.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, los veleros desaparecidos “transitaron con seguridad” hasta la isla. “La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy (viernes) a las 10.36 (11.36 de Uruguay) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE

La Guardia Costera estadounidense afirmó además que México no ha solicitado colaboración para dar con los dos veleros. “La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada ayer (por el jueves) por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre dos embarcaciones desaparecidas. En este momento, no se ha solicitado asistencia a la Guardia Costera de los Estados Unidos”, explicó en el comunicado.

“Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba”, añade el texto.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios. El régimen cubano ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar combustible, incluido un estricto racionamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: archivo El País

Los dos barcos desaparecidos iban cargados con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares y otros bienes que buscan aliviar la grave situación de escasez en Cuba.

Los dos veleros formaban parte de un convoy de ayuda para la isla, y un tercer buque que lo integra y que zarpó el viernes de la semana pasada desde Yucatán llegó sin contratiempos a La Habana el martes.

México anunció ayer la llegada a Cuba de un nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba, que incluye 96 toneladas de alimentos. “El Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz, llegó a la República de Cuba la mañana de este viernes con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria consistente en víveres varios, principalmente frijol y arroz”, informó la Cancillería mexicana.

Se trata del cuarto envío de estas características de México a Cuba en lo que va de año, por lo que suman ya 3.125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba, precisó el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria” aseguró la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el lunes, durante su conferencia de prensa diaria, y añadió que su gobierno continúa “buscando la manera” de enviar combustible a la isla “sin afectar a México”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega al aeropuerto de Le Bourget, en Francia. Foto: AFP

“Deterioro significativo”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó el jueves su “preocupación” ante el “deterioro significativo” de los servicios esenciales en Cuba debido a la escasez de combustibles.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertaron en un comunicado sobre un posible colapso humanitario debido al deterioro de servicios con “impactos particularmente graves sobre los presos, y grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores”. EFE, AFP

“Quizá sea momento de un cambio en Cuba”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó ayer que “quizá ahora pueda ser el momento” para un cambio político en Cuba. “Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo”, dijo Rubio, tras participar en una reunión del G7. Rubio atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba “a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento”.