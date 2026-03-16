Por primera vez, el rey Felipe VI rompe el silencio sobre la conquista: "Hubo mucho abuso" en América

El rey Felipe VI aseguró este lunes que hubo “mucho abuso” en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”. El rey hizo estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena”, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid hasta el próximo 22 de marzo, junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”. Y así, “sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”, recalcó el monarca.

“Es decir, los propios reyes católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, indicó.

México y España protagonizaron choques diplomáticos desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista y la posterior colonización.

En ese momento, Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español defendió entonces la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas.

El reclamo de López Obrador fue mantenido por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que no invitó al monarca a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

Aunque es la primera vez que el rey aborda la cuestión, ya el Gobierno español había hecho gestos hacia México. En octubre pasado, al inaugurar precisamente la exposición que visitó hoy el rey, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recordó el “dolor e injusticia” causado a “los pueblos originarios” en América.

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa ALFREDO ESTRELLA/AFP fotos

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, dijo Albares.

Unas palabras bien recibidas por Sheinbaum, quien las tomó como el “primer paso” del Gobierno español para reconocer los abusos cometidos.

Pocos días después, el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que normalizar las relaciones con México era una “prioridad” tras años de tensiones. Sánchez reconoció los “claroscuros” de la historia compartida y subrayó que reconocerlos es clave para construir relaciones más sólidas.

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y también la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.

Rey Felipe VI de España. Foto: EFE

La exposición en México

Esta muestra visita este lunes por el rey Felipe IV, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana, profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica.

En conversación con el embajador, el monarca resaltó la importancia de traer a España esta exposición, un testimonio del México antiguo, “de las culturas que son lo que hoy es México. Porque es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

Añadió que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia, además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo “para apreciarse a sí misma”, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”.

Por su parte, el embajador de México destacó la grandeza de los pueblos originarios y la historia compartida de ambos pueblos. Acompañado también por el director de la AECID, Antón Leis; por el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense, Andrés Ciudad, y la directora del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Isabel Izquierdo, Felipe VI conoció el protagonismo de las mujeres de la época a través de objetos que van desde la pareja de guerreros de Tehuacán, la sacerdotisa de Palenque o un portaincensario maya, entre otras piezas.

Esta muestra forma parte de un proyecto de España y México que quiere reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias. Unos vínculos de los que habló el pasado enero la presidenta Sheinbaum, cuando consideró un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Con información de EFE y AFP