Cuba a oscuras: la crisis eléctrica no da tregua y más del 90% de La Habana sigue sin luz tras nueva falla

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba sigue desconectado 16 horas después de su séptima caída total en año y medio, mientras ya operan una hidroeléctrica, una unidad térmica y dos plantas generadoras en el centro y oeste del país, según informó este domingo el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Tras los primeros pasos para el proceso de restablecimiento del SEN también funcionan algunos microsistemas ligados a centros esenciales y se encuentra "en proceso de arranque" una unidad de la Central Termoeléctrica (CTE) de Santa Cruz del Norte, considerada "clave" para el SEN, añadió el informe.

Dos personas caminan por la calle durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

No obstante, sería tan sólo la segunda unidad térmica en funcionamiento de un total de 16 con que cuenta el país. Y ninguna de las dos es de las de mayor capacidad de producción.

Sobre este nuevo apagón nacional -el segundo en una semana- el directivo del Minem, Lázaro Guerra, dijo a la televisión estatal que independientemente de que se investigan las causas que lo provocaron, se detectó la salida de operaciones de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas a lo que siguió un efecto "en cascada" que dejó sin servicio a otras generadoras del país.

Personas juegan al dominó durante el apagón en Cuba. Foto: Agencia EFE.

El procedimiento para restablecer el SEN es gradual y puede demorar varios días, según han advertido los especialistas ante situaciones similares en momentos anteriores.

Ello requiere empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para llevar el suministro de electricidad a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que son la base de la generación eléctrica en la isla, para lograr su arranque y que puedan nuevamente producir energía.

En La Habana se ha restablecido el suministro a solo siete de un total de 285 circuitos de distribución encargados de llevar electricidad a las viviendas, es decir que hasta ahora tienen corriente 72.638 clientes, lo que representa el 8.4% en la ciudad.

Agencia EFE