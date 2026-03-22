Alta tensión entre Rafael Correa y Paula Scorza en "Desayunos": la periodista cuestionó posición sobre Cuba

La periodista Paula Scorza y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa protagonizaron un tenso contrapunto en Desayunos informales, con eje en la situación de Cuba, su sistema político y el impacto del bloqueo estadounidense.

Todo comenzó con una pregunta directa de Scorza: si Correa respaldaba lo que definió como “régimen castrista”. El exmandatario respondió con ironía sobre el término y marcó un matiz: recordó que el actual presidente de la isla es Miguel Díaz-Canel, aunque enseguida dejó clara su postura. Para él, cualquier latinoamericano “consciente” debería apoyar a Cuba frente a lo que calificó como una agresión “brutal” por parte de Estados Unidos, refiriéndose a las medidas de bloqueo comercial. "Es un bloqueo criminal que tiene a todo un pueblo sin electricidad, los hospitales sin electricidad, sin medicina", dijo.

La periodista retrucó señalando que no necesariamente gobierno y pueblo son lo mismo. Correa no dudó: “normalmente los gobiernos representan a los pueblos”, afirmó, defendiendo además la existencia de elecciones en la isla. “De partido único”, acotó Scorza. "Sí", admitió Correa.

En ese momento intervino Diego Zas, quien admitió que “cuesta entender” el funcionamiento del sistema cubano. Lejos de ceder, Correa redobló su argumento y llevó la discusión al terreno jurídico: desafió a los periodistas a mencionar un artículo del derecho internacional que habilite a un país a bloquear a otro.

Rafael Correa junto a Rafael Michelini, Fernando Pereira y Daniel Mariño. Foto: cedida a El País

“Usted lo que está justificando es el bloqueo porque hay dictadura”, lanzó el exmandatario y mencionó casos de otros gobiernos, como Arabia Saudita, con un gobierno autoritario, pero sin sanciones comerciales. "No justifico ningún bloqueo", aseguró Scorza, llevando nuevamente el debate al régimen de Cuba y su presunta democracia.

Correa sostuvo que el contexto histórico y, sobre todo, el bloqueo condicionan cualquier posibilidad de reforma. “Estoy seguro de que el gobierno cubano habría hecho grandes cambios si no estuviera en permanente condición de guerra, incluidos cambios electorales o económicos porque la ideología se tiene que actualidad”, argumentó.

Diego Zas recordó que el partido de Correa fue proscrito en Ecuador. Traspoló la situación a Cuba. "Imagínese que eh vivieron un país en donde solamente había un partido y usted no pudiera participar", le dijo. Correa entonces nuevamente apeló a razones históricas y a Estados Unidos para responder: "Estamos hablando como si la revolución cubana llegó de malvada a dominar el pueblo y que Batista era una hermana de la caridad. No. Combatieron en las selvas, arriesgándose la vida para enfrentar una dictadura sangrienta. Cuba era el cabaret de los Estados Unidos. Por favor, pongamos en contexto histórico la cosa", pidió Correa.

Entonces Zas recordó que todos los libertadores de los países de América Latina combatieron régimenes coloniales y luego quedaron países democráticos. Otra vez el expresidente Correa mencionó el "bloqueo" como motivo para la excepción cubana.

Sin solución a la vista para el intercambio, Nicolás Batalla cambió de tema en la entrevista.