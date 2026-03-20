Rafael Correa cuestionó a Yamandú Orsi por su postura ante las elecciones de Ecuador: "Desilusionó un poquito"

Rafael Correa, expresidente de Ecuador (2007-2017), que se encuentra en Uruguay realizando entrevistas para su programa de streaming Conversando con Correa, habló este viernes de la "desilusión" que le causó el hecho de que el gobierno uruguayo, liderado por Yamandú Orsi, fuera el primero en reconocer a Daniel Noboa como ganador de las últimas elecciones de Ecuador, elecciones que Correa calificó como un fraude.

"Una de las cosas que nos movió el piso fue, con todo respeto y cariño, que el gobierno del presidente Orsi fue el primero en reconocer el resultado cuando la oposición decía ‘hubo fraude’", lamentó Correa en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12). Para el exmandatario, lo esperable de parte de un gobierno de izquierdas era "por lo menos decir ‘abran las urnas’". "Desilusionó un poquito", enfatizó, aunque dijo que no le expresó su molestia al presidente Orsi.

Cabe recordar que, tras las elecciones, celebradas el 13 de abril de 2025, Noboa recibió felicitaciones por parte de dirigentes de la Coalición Republicana, quienes a su vez criticaron la ausencia de un comunicado oficial por parte del gobierno de Yamandú Orsi. No fue hasta la tarde del lunes 14 que apareció el mensaje oficial del presidente de la República.

"Saludo al pueblo ecuatoriano por el proceso electoral que acaba de transitar. Y felicito al presidente electo Daniel Noboa por la responsabilidad que el pueblo le ha conferido. Hay mucho para trabajar juntos en este sur de América", señaló el mandatario uruguayo en su cuenta de X.

Saludo al pueblo ecuatoriano por el proceso electoral que acaba de transitar. Y felicito al presidente electo Daniel Noboa por la responsabilidad que el pueblo le ha conferido. Hay mucho para trabajar juntos en este sur de América. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 14, 2025

Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, apuntó en rueda de prensa que el gobierno se iba a tomar "unas horas" para fijar posición.

"En general, las confirmaciones se dan inmediatamente cuando ambos, quien triunfa y quien es derrotado, señalan al unísono el resultado. Cuando se trata de esta manera donde uno dice una cosa, la otra dice la otra, lo único que nosotros estamos haciendo en estas horas dándonos unas horas más", remarcó el ministro. Finalmente, Orsi felicitó a Noboa en sus redes sociales.

Narcotráfico: "Hay que cambiar la estrategia", dice Correa

Entre otros temas analizados en la entrevista, principalmente la condena a ocho años de prisión que recibió en su país por presuntos casos de corrupción, Correa fue consultado por su postura frente al narcotráfico en la región.

Correa vive en Bélgica desde 2017, prófugo de la Justicia. Foto: AFO

"Hay que cambiar la estrategia de drogas, las responsabilidades están compartidas. Se necesita mano dura contra el crimen organizado pero también desarrollo humano, alternativas de producción, control del consumo, control del lavado de dinero, control de las armas", expresó el expresidente ecuatoriano. Para Correa, "Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico, lo gestiona".

En tanto, también se refirió al nuevo auge de los gobiernos de derecha en el continente y lamentó "un claro retroceso". "Es una derecha que no respeta absolutamente nada, cavernícola, inconsistente", sentenció.

Reunión con dirigentes del Frente Amplio

Según supo El País, una de las reuniones que mantuvo Correa desde su llegada a Uruguay fue una cena que tuvo lugar en la noche de este martes en Manzanar, un restaurante de Carrasco. Allí se juntó con el presidente de la fuerza política oficialista, Fernando Pereira.

De la reunión también participaron Rafael Michelini, líder del sector Nuevo Espacio, y Daniel Mariño, secretario político del Frente Amplio.

Rafael Correa junto a Rafael Michelini, Fernando Pereira y Daniel Mariño. Foto: cedida a El País

Michelini, consultado por El País, mencionó que "Correa vino a trabajar a Uruguay, a hacer unos reportajes para el canal que él tiene", pero en el medio aprovechó también para tener algunas reuniones políticas. Según contó, en la conversación se tocaron "todos los temas habidos y por haber", desde "cómo es la situación de persecución en Ecuador" a "la situación del mundo y la preocupación por la paz".

Por otro lado, "le pidió a Fernando (Pereira) un detalle de cómo es el Frente Amplio, porque es una organización política muy admirada en el exterior".

Previamente, Correa se había reunido con dos de los principales dirigentes del Partido Comunista del Uruguay: el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el senador Óscar Andrade. "Siempre se pasa bien en Uruguay", dijo tras esa reunión a Subrayado (Canal 10).

El expresidente de Ecuador se reunió también con la exvicepresidenta Lucía Topolansky, referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), y entrevistará para su podcast a la vicepresidenta Carolina Cosse y a Michelini. Además, manifestó que le hubiese gustado reunirse con el presidente, Yamandú Orsi, pero entiende que por agenda sería difícil concretar el encuentro. Asimismo aseguró que vino a Uruguay "por trabajo para hacer entrevistas" y que es parte de su forma "de ganarse la vida parcialmente".

Aseguró que "el Frente ha hecho mucho bien a Uruguay". "Uruguay es el país más desarrollado o menos subdesarrollado de América Latina y de la región", remarcó. "Que en las últimas cinco elecciones haya ganado cuatro veces la izquierda es muy esperanzador", enfatizó.