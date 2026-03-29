Protestas anti-Trump, bajo el lema “No Kings” (No Reyes), en EE.UU., Alemania, España, México y otros países

Masivas protestas ocurrieron ayer sábado en Estados Unidos y otros países contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas con lo que perciben como una deriva autoritaria y transgresora de la ley.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado “No Kings” (Sin Reyes), la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025. Y ahora tienen un nuevo motivo de indignación: la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel, con objetivos y plazos de finalización en constante cambio.

Las manifestaciones transcurren en varias ciudades, entre ellas Washington, Boston y Atlanta, donde miles de personas se reunieron en un parque para denunciar el autoritarismo.

En West Bloomfield, en Michigan, cerca de Detroit, la gente desafió temperaturas bajo cero para protestar. Y en Washington los manifestantes, entre ellos personas con pancartas que proclamaban “Trump debe irse ya” y “Lucha contra el fascismo”- cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por derechos civiles en años pasados.

La ola contra Trump traspasó las fronteras de Estados Unidos, con movilizaciones en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo fuerte presencia policial.

“No queremos un mundo gobernado por reyes... que toman decisiones desde las alturas”, afirmó Andrea Nossa, una investigadora de 29 años.

En la primera manifestación “No Kings”, en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas según los organizadores.

Según encuestas ha bajado el índice de aprobación de Trump - está en torno al 40% - y en las elecciones de mitad de mandato en noviembre, los republicanos corren el riesgo de perder el control de ambas cámaras legislativas, según analistas estadounidenses.

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con igual intensidad.

Sus detractores cuestionan su propensión a gobernar mediante decretos ejecutivos, su uso del Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores, su negación del cambio climático o su ofensiva contra los programas de diversidad racial y de género. A ello se suma su reciente gusto por hacer alarde del poderío militar estadounidense tras una campaña en la que se presentó como un hombre de paz.

“Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra”, afirmó Naveed Shah, de Common Defense, una asociación de veteranos que forma parte del movimiento “No Kings”.

Los organizadores afirmaron que hubo más de 3.000 manifestaciones programadas en las principales ciudades, así como en zonas suburbanas y rurales; incluso en la localidad de Kotzebue, en Alaska, encima del círculo polar ártico.

Minesota se convirtió en un punto de atención clave, meses después de haberse convertido en la “zona cero” del debate nacional en torno a la violenta represión migratoria impulsada por Trump.

Los organizadores indicaron que dos tercios de las personas que tenían previsto manifestarse ayer no residen en las grandes ciudades, las cuales suelen ser bastiones demócratas.

México

En América Latina también hubo manifestaciones, sobre todo en Ciudad de México, donde, a miles de kilómetros de distancia, se sumaron a la tercera jornada de protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes), que se llevaron a cabo en Estados Unidos contra Trump y “el racismo” de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) hacia la comunidad migrante.

Los manifestantes de nacionalidad mexicana y estadounidense se congregaron a partir de las 11:00 hora local (17:00 GMT) en el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, un punto neurálgico para las protestas de la capital, para dirigirse al Palacio Bellas Artes.

Entre banderas de México y Estados Unidos se escuchó a los contingentes coreando la consigna: “Fuera racismo, fuera Trump”, mientras sostenían pancartas con mensajes en inglés y en español en defensa a los migrantes presuntamente agredidos por agentes del ICE.

La protesta se enfocó en rechazar la figura autoritaria de Trump, quien en este segundo mandato ha endurecido su política migratoria, con la que se ha detenido a más 177.000 mexicanos y varios fallecimientos mientras eran custodiados por ICE, según reportes.

Ayer sábado México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia de ICE y exigió investigar las “graves omisiones” del centro de detención donde se hallaba el migrante.

Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato de Trump.

El hecho más reciente ocurrió en el estado de California el miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.

El miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. “Pedimos que se respeten los derechos humanos. (...) No estamos de acuerdo con estas formas de detención”, declaró en rueda de prensa.

Intereses soberanos El nombre “Golfo de México” La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo ayer sábado que el verdadero nombre del denominado ‘Golfo de América’, por el presidente de EE.UU., Donald Trump, es “Golfo de México”, luego de que él retomara este tema en el evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami. “Ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos, somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos, pero ayer (viernes), otra vez, dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América”, exclamó la mandataria en una de sus giras de este fin de semana por el estado mexicano de Zacatecas. Fue así que la titular del ejecutivo preguntó al público cómo se llamaba el Golfo, a lo que los asistentes respondieron: “Golfo de México”. La respuesta por parte de Sheinbaum se da luego de que el republicano revivió la controversia al comparar el cambio del nombre del estrecho de Ormuz, el área controlada por Irán por donde pasa la quinta parte del crudo global, al “estrecho de Trump”. “¿Recuerdan el Golfo de México? Y un día dije, ¿por qué es el Golfo de México? Tenemos el 92 % del área que lo rodea, y (ellos) tienen un 8%”, recordó Trump, tras bromear sobre una llamada que sostuvo con Sheinbaum para impedir este cambio. “Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien”, afirmó. EFE

Con información de EFE y AFP