Escalada en Medio Oriente al sumarse los rebeldes hutíes, quienes lanzaron dos ataques contra Israel el sábado

Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron ayer sábado a la guerra de Medio Oriente con dos ataques contra Israel, los primeros por parte de estos terroristas aliados de Irán tras un mes de conflicto que ha sacudido al mundo. Mientras tanto, Israel anunció que atacó un centro iraní de desarrollo de armas navales, mientras una serie de fuertes explosiones sacudía a Teherán al fin de la jornada. Por su parte, el Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente y dio un detalle de los objetivos atacados.

La intervención de los hutíes, grupo proiraní, amenaza con perturbar también la navegación por el mar Rojo, alternativa para algunas monarquías petroleras del Golfo al estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes.

Si bien Occidente calcula que los hutíes tienen armamento limitado, se desconoce realmente su capacidad, además de tener alcance a Israel y el poder de trancar la navegación por el mar Rojo, por donde pasan barcos petroleros, más allá de Ormuz.

La guerra estalló hace un mes, el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Los gobiernos atacantes fundamentan su ofensiva en señalar como un riesgo el apoyo de Irán a grupos terroristas de Medio Oriente. Desde entonces, el conflicto se ha propagado a toda la región y golpea la economía global, especialmente por los problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas.

En una declaración en video difundida en X, un portavoz de los hutíes afirmó que el movimiento había lanzado su “primera operación” contra Israel con el lanzamiento de misiles balísticos hacia objetivos militares sensibles. Más tarde, lanzaron otra ofensiva también contra Israel.

Este grupo, un componente clave del llamado “eje de la resistencia” de terroristas afines a Irán, había amenazado en la víspera con sumarse al conflicto. Horas antes de la reivindicación, el ejército israelí informó que estaba interceptando un ataque procedente de Yemen. No se reportaron víctimas ni daños en Israel.

En otro de los frentes de guerra, el presidente del Líbano denunció como “un crimen” la muerte de tres periodistas en un ataque israelí, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu sostiene que su gobierno debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Mar Rojo

Durante la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás en Gaza entre 2023 y 2025, los hutíes habían llevado a cabo numerosos ataques contra Israel y buques comerciales en el mar Rojo y en el golfo de Adén. Pero, hasta ayer habían permanecido al margen del nuevo conflicto.

El mar Rojo ha pasado a ser un punto clave en esta nueva guerra. Arabia Saudita ha redirigido buena parte de sus exportaciones de petróleo hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz. Irán controla de facto el tránsito por ese paso que da entrada al golfo Pérsico y por donde antes circulaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos.

Sus fuerzas también han lanzado numerosos ataques contra intereses estadounidenses o infraestructuras energéticas de los países vecinos, lo que ha perturbado los mercados. Ayer, el ejército iraní reivindicó un ataque contra un buque logístico estadounidense cerca del puerto omaní de Salalah, en el mar Arábigo, donde un hombre resultó herido. También se reportaron ataques contra el aeropuerto de Kuwait y de Erbil, en el Kurdistán iraquí, y lanzamientos de misiles y drones en una zona industrial de Emiratos Árabes.

En Jerusalén, periodistas escucharon dos explosiones después de que el ejército detectara misiles procedentes de Irán.

Aunque el conflicto no muestra señales de remitir, Estados Unidos insiste en que el desenlace está cerca y el presidente Donald Trump afirma que sus fuerzas han desmantelado el aparato militar iraní.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo el viernes que confiaba en que Irán aceptará sentarse a negociar con Washington “esta semana”. “Al menos, eso esperamos”, dijo en un foro empresarial en Miami. Washington aguarda la respuesta de Teherán a un plan de paz de quince puntos. “Podría resolverlo todo”, aseguró Witkoff.

Pakistán, que ha actuado como intermediario entre ambos bandos, acogerá hoy y el lunes en Islamabad a los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para abordar la crisis.

EE.UU.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de 11.000 objetivos iraníes, incluyendo cerca de 150 barcos, en el primer mes de la guerra contra Irán, afirmó ayer el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control y sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.

También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas. “Durante décadas, los buques iraníes han amenazado y acosado al comercio global en aguas regionales, pero esos días terminaron”, se destaca en la nota. Horas antes, el Centcom informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, “además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas”.

Este despliegue se conoce al día siguiente de revelarse que el Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente, según informó primero The Wall Street Journal. La Casa Blanca no ha descartado una operación terrestre en Irán, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar aún más su control sobre el estrecho de Ormuz. El presidente Trump, anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

Beirut Aviación israelí mata a dos líderes de Hezbolá en Líbano La aviación israelí mató en ataques el viernes contra Beirut a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones del grupo terrorista libanés Hezbolá, según un comunicado emitido ayer sábado por las fuerzas armadas. “Ayer (viernes), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) llevaron a cabo un ataque de precisión en Beirut y eliminaron a Ayub Huseín Yaacub, un alto cargo en la Unidad de Comunicaciones de Hezbolá”, recoge el comunicado. En el ataque murió también Yaser Mohamed Mubarak, miembro de la misma unidad y que “simultáneamente tenía una posición en la unidad de cohetes de Hezbolá”, añade el Ejército. Las fuerzas armadas atribuyen a Yaacub haber formado parte de la unidad de cohetes previamente y tomado parte en la dirección de ataques a territorio israelí. El Ejército israelí también dijo en un comunicado haber iniciado una nueva oleada de ataques en Beirut contra la infraestructura terrorista de Hezbolá. La zona más castigada del Líbano sigue siendo el sur del país por estar expuesta a una campaña masiva de bombardeos y porque las tropas israelíes han ido avanzando para apoderarse del territorio que queda al sur del río Litani, alegando razones de seguridad. EFE

Con información de EFE y AFP