Ranking de presidentes de Latinoamérica: Orsi pasó del podio a estar entre los peor valorados de la región

La consultora argentina CB publicó los resultados de su última encuesta para dar a conocer el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica durante el mes de marzo de 2026. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien encabezó la lista durante algunos meses en 2025, se metió entre los peor valorados de la región, al ocupar el puesto 13 de 18.

El informe, que evalúa la percepción ciudadana sobre sus respectivos mandatarios, muestra que este mes el ranking de presidentes latinoamericanos fue encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recibió un 68,5% de imagen positiva.

Completan el top 5 Nayib Bukele, presidente de El Salvador (72,6% de imagen positiva); Luis Abinader de República Dominicana (54,8%); Daniel Ortega de Nicaragua (62,1%), Rodrigo Chaves de Costa Rica (53,2%) y Rodrigo Paz de Bolivia con una aprobación del 48,8%. Orsi se encuentra en la posición 13, con 40,7% de imagen positiva.

Presidente peor valorados de la región en marzo 2026 Foto: CB Consultores

En detalle: la valoración de Orsi

En el desglose, la consultora detalla que, en el caso del mandatario uruguayo, un 13,6% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 25,6% una imagen "buena" de él; frente a un 31,3% que dijo tener una imagen "muy mala" y un 26,3% que tiene una imagen "mala". Un 3,2% no sabe o no contesta.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Estefanía Leal.

Completan la lista de los presidentes peor valorados José María Balcázar (Perú), quien se posiciona en el último lugar con 25,2% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26,4%; y Daniel Noboa (Ecuador), con 33,5% de aprobación.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, la encuesta detalla que el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader (República Dominicana), con una suba de +3,9 puntos porcentuales. En contraste, Javier Milei (Argentina) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,5 puntos porcentuales.

En Uruguay, la consultora argentina hizo esta encuesta entre el 10 y el 15 de marzo de 2026. Se encuestó una muestra de 2.051 casos, por lo que el margen de error es de +/- 2,2%.