Ranking de presidentes de Latinoamérica: Orsi pasó del podio a estar entre los peor valorados de la región
Según la encuesta realizada por CB Consultora de Opinión Pública, un 31,3% de los encuestados en Uruguay durante marzo tuvieron una imagen "muy mala" del mandatario.
La consultora argentina CB publicó los resultados de su última encuesta para dar a conocer el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica durante el mes de marzo de 2026. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien encabezó la lista durante algunos meses en 2025, se metió entre los peor valorados de la región, al ocupar el puesto 13 de 18.
El informe, que evalúa la percepción ciudadana sobre sus respectivos mandatarios, muestra que este mes el ranking de presidentes latinoamericanos fue encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recibió un 68,5% de imagen positiva.
Completan el top 5 Nayib Bukele, presidente de El Salvador (72,6% de imagen positiva); Luis Abinader de República Dominicana (54,8%); Daniel Ortega de Nicaragua (62,1%), Rodrigo Chaves de Costa Rica (53,2%) y Rodrigo Paz de Bolivia con una aprobación del 48,8%. Orsi se encuentra en la posición 13, con 40,7% de imagen positiva.
En detalle: la valoración de Orsi
En el desglose, la consultora detalla que, en el caso del mandatario uruguayo, un 13,6% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 25,6% una imagen "buena" de él; frente a un 31,3% que dijo tener una imagen "muy mala" y un 26,3% que tiene una imagen "mala". Un 3,2% no sabe o no contesta.
Completan la lista de los presidentes peor valorados José María Balcázar (Perú), quien se posiciona en el último lugar con 25,2% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26,4%; y Daniel Noboa (Ecuador), con 33,5% de aprobación.
En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, la encuesta detalla que el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader (República Dominicana), con una suba de +3,9 puntos porcentuales. En contraste, Javier Milei (Argentina) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,5 puntos porcentuales.
En Uruguay, la consultora argentina hizo esta encuesta entre el 10 y el 15 de marzo de 2026. Se encuestó una muestra de 2.051 casos, por lo que el margen de error es de +/- 2,2%.
-
Bukele es el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos, según Equipos Consultores
El 40% se sentía inseguro o muy inseguro al caminar solo por su barrio durante la noche en 2025, según INE
Cuáles son los mejores lugares para trabajar en Uruguay, según el ranking nacional de Great Place To Work
¿Encontraste un error?