El 40% se sentía inseguro o muy inseguro al caminar solo por su barrio durante la noche en 2025, según INE

Un 40% de la población se sentía inseguro o muy inseguro cuando caminaba solo por su barrio durante la noche. Al profundizar en las respuestas dadas en 2025, la percepción variaba según el sexo —en las mujeres el sentimiento fue “significativamente” mayor que en los hombres— y de dónde era la persona —en Montevideo lo percibían más que en el interior.

Los datos pertenecen al informe sobre seguridad y victimización que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque el 40% se siente insegura o muy insegura, hay otro 60% que se siente muy segura o segura.

También existe una mayor percepción de inseguridad en las personas de mayor edad. El INE informó que, en el grupo de 14 a 24 años, así se sentía el 30,9% de la población, y la proporción “aumenta progresivamente” a más edad, “alcanzando el 54,8% en el grupo de 75 años y más”.

Además, se explica en su informe que la “percepción de seguridad constituye un aspecto relevante en la calidad de vida de las personas”.

Por otra parte, se midió la incidencia delictiva, que “se refiere al número de eventos individuales de victimización ocurridos” y reportados por las personas encuestadas por robos y estafas.

“En 2025 en promedio mensual, se estiman 59.800 eventos de victimización en el total del país. De este total, 40.300 correspondieron a robos, mientras que 19.500 se asociaron a estafas, las cuales se relevaron exclusivamente a nivel de personas”, indica el INE.

Del total de incidentes mensuales de robos y estafas, el robo de vehículo o de objetos de su interior, en la vivienda y fuera del hogar, representaron dos tercios del total, se añade.

Además, en 2025 se registraron 9.900 eventos de robos con violencia en el país por mes en promedio.

Otro dato clave, que surge del informe, es que “la incidencia de la violencia varía según el tipo de robo: mientras que en los asociados a hogares representan 5,4% del total, en los contra personas esta proporción asciende a 52,5%”.