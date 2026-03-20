Cuáles son los mejores lugares para trabajar en Uruguay, según el ranking nacional de Great Place To Work

Las mejores empresas para trabajar en Uruguay fueron premiadas esta semana en la ceremonia que la consultora global Great Place To Work (GPTW) organizó para dar a conocer los resultados de su ranking anual nacional.

Un total de 50 organizaciones, de más de 30 rubros, se destacaron en tres categorías divididas por el tamaño de los equipos: de 10 a 50 colaboradores, de 51 a 300 y más de 300. Loop Studio, Hilton y Arcos Dorados Uruguay (McDonald’s) lograron el primer premio de cada categoría.

Representantes de Hilton, Arcos Dorados Uruguay y Loop Studio, las tres empresas ganadoras en cada categoría del ranking. Ignacio Sánchez

«Escuchar a las personas no es un tema de industria y no tiene que ver con el tamaño de las organizaciones», aseguró Fedra Feola, country manager de la consultora en Uruguay, quien destacó que la noche de premiación celebró a «las organizaciones que ponen en el centro de su corazón a los colaboradores».

El ranking se realizó en base a la opinión de más de 9.600 colaboradores de 158 empresas analizadas, quienes evaluaron la cultura organizacional de las compañías en las que se desempeñan.

«Trabajamos con la experiencia de las personas. Y en el mundo laboral en el que vivimos hoy, algo que se mantiene constante es que las personas eligen quedarse y comprometerse con aquellos lugares donde hay confianza, se sienten respetados y perciben oportunidades para crecer. Esas son las características distintivas de los mejores lugares para trabajar», sostuvo Feola.

Great Place To Work realizó la entrega de premios de su ranking anual con un evento en el Radisson. Ignacio Sánchez

Confianza y liderazgo

El ranking de los mejores lugares para trabajar en Uruguay en 2026 muestra ligeros cambios con respecto al del año anterior. Según explicó la country manager de GPTW a El Empresario, las variaciones no responden a un desgaste en la cultura de las empresas, sino a la dinámica natural de organizaciones maduras, cuya evolución no depende de grandes transformaciones estructurales, sino de ajustes finos, consistentes y sostenidos en la experiencia cotidiana.

La credibilidad es considerada un pilar en las culturas organizacionales ganadoras, mientras que la camaradería se posiciona este año como el área de mayor fortaleza. La comunicación, en tanto, es clave y se entiende como una práctica de liderazgo que organiza, brinda previsibilidad a los equipos y orienta su acción.

Por otro lado, la edición 2026 del ranking de GPTW muestra un mayor protagonismo de la imparcialidad como factor clave en las empresas. Se trata de un aspecto fundamental para la experiencia laboral: los colaboradores buscan tener la certeza de que en las organizaciones las reglas son claras, que las oportunidades se distribuyen con criterios visibles y que el reconocimiento depende del mérito, no de cercanías informales.

Valores compartidos

Las empresas premiadas comparten como característica la consistencia de sus resultados a lo largo del tiempo, producto de decisiones culturales que forman parte del modo en que operan, destaca el informe.

Pensar la cultura como una «infraestructura estratégica» permite a las compañías a ser sostenibles en el tiempo, enfatiza el documento. Transmitir visión y propósito, así como cuidar la salud mental, son pilares que construyen confianza, destacó Feola al referirse a algunas de las claves observadas en el estudio de este año.

La presidenta de GPTW para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, Cecilia Riva Mosquera, participó del evento y sostuvo: «Uruguay ha logrado consistencia, un valor enorme que no es fácil de conseguir. Ahora, el desafío es que sus líderes se enfoquen en un liderazgo que escucha, que en momentos complicados es capaz de hablar y dar tranquilidad, acompañando a los equipos que buscan certezas».

En esa línea, el ranking mostró este año que la confianza de los colaboradores es transversal y se construye cuando pueden trabajar con la certeza de que el liderazgo actúa con competencia, coherencia y criterio humano.

«La seguridad psicológica no se sostiene solo en la posibilidad de hablar, sino también en la percepción de que el liderazgo es competente, cumple su palabra y toma decisiones con criterio compartido», indica el informe.

Empresas que llevan cinco años o más destacados en el ranking de Great Place To Work de forma consecutiva, fueron galardonados durante el evento. Ignacio Sánchez

Empresa como familia

La tecnológica Loop Studio ganó en la categoría de empresas de entre 10 y 50 colaboradores. Su head of people, Agustina Pacheco, dijo a El Empresario que para la firma lo relevante es que el equipo esté contento y en un entorno sano, ya que la mayor parte del día lo pasan en el trabajo. «Somos un equipo muy unido y alegre, con una cultura interna muy linda, y como empresa tenemos que hacer un esfuerzo por conocer a todas las personas», señaló.

La firma tiene presencia en más de siete mercados y sus colaboradores trabajan de manera remota; por eso, la comunicación y la cercanía son fundamentales, destacaron Agustín Pérez, director de operaciones, y Julieta Armas, people specialist de Loop Studio.

El trabajo en equipo, la escucha y la disponibilidad para el equipo le ha permitido a la tecnológica sostener una cultura que la llevó a ser un buen lugar para trabajar, agregaron.

El concepto de familia prima en el caso de Hilton, la cadena hotelera que alcanzó el primer puesto en la categoría de 51 a 300 empleados.

Sofía Sundblad, gerenta de recursos humanos clúster de Hilton en Uruguay, comentó que la empresa está convencida de que es clave trabajar en una cultura sólida enfocada principalmente en el bienestar de sus equipos.

«Somos personas que atienden personas y si tratamos a nuestros colaboradores como familia, ellos van a tratar de la misma manera al huésped. Sin fomentar la inclusión, el crecimiento, el propósito y el bienestar —pilares de la cultura Hilton for us— es imposible brindar un buen servicio», aseguró. «Por eso, para nosotros ser un great place to work es clave, porque es lo que nos va a generar mejor negocio y más bienestar para todos», afirmó.

Sobre esos pilares, el hotel basa su estrategia de negocios y retiene a su talento.

«El desafío para los líderes es encontrar el mayor potencial de la gente», reflexionó.

Para Arcos Dorados Uruguay, líder del ranking de empresas de más de 300 empleados, la atracción de talento también es un punto esencial para ser un buen lugar para trabajar. Así lo explicó Lorena Palmieri, gerenta de personas y cultura de la compañía.

En ese sentido, señaló que hoy los colaboradores de la compañía, principalmente los jóvenes, «quieren ser parte, tener voz, ser escuchados y sentirse parte de algo más grande».

La multinacional sigue lineamientos globales orientados a hacer de las personas lo primero para la empresa, enfocarse en el desarrollo y tener una estrategia para atraer a los mejores perfiles.

«Trabajamos mucho en la escucha y la cercanía con las personas, que al final del día nos traza el camino y la dirección que debemos seguir para generar una experiencia excelente para ellas, que es el propósito que nos mueve a todos», apuntó.

La salud mental y el desarrollo del equipo resaltan como objetivos de la compañía, agregó.

La country manager y la presidenta de GPTW juntas durante el evento de premiación. Ignacio Sánchez

Desafíos a futuro

En la noche de celebración, además de los logros, también se pusieron sobre la mesa los desafíos que las empresas tienen por delante. Los principales están relacionados con la presencialidad, la falta de innovación en los beneficios y los impactos de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral.

Los colaboradores ya no discuten el regreso a la oficina, pero sí la coherencia. La percepción de equidad en quién puede y quién no puede trabajar con flexibilidad se volvió determinante en este escenario.

Cada vez más, los trabajadores elevan sus expectativas en cuanto a la propuesta de valor de las empresas. Entonces, «lo que ayer era diferencial, hoy es el piso. Si la propuesta de valor no evoluciona, la experiencia pierde brillo», dice el informe.

Finalmente, la redefinición de funciones en base al uso de la IA generan expectativas de desarrollo y mayor sensibilidad frente a decisiones organizacionales.

Feola fue clara: «cómo las empresas gestionan esos retos es lo que las convierte en buenos lugares para trabajar».

A continuación los resultados del ranking 2026: