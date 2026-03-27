Caso Maduro: más delgado, canoso y “prisionero de guerra" seguirá en prisión hasta el juicio, ¿cuándo comenzaría?

Nicolás Maduro (63) seguirá preso en Nueva York. Ayer jueves el juez encargado del proceso contra el derrocado dictador de Venezuela y su esposa, Cilia Flores (69), descartó desestimar los cargos por narcoterrorismo que había solicitado la defensa.

En esta segunda audiencia celebrada en Nueva York tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero en un operativo militar de Estados Unidos, se vio a un Maduro visiblemente más delgado y con el cabello más canoso.

Entró en la sala, en la planta 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sonriente y dio los “buenos días” a su equipo legal, algo que también hizo su esposa, pero con un semblante más serio. Durante el resto de la audiencia ambos permanecieron en silencio y se vio a Maduro tomar notas.

Maduro mostró una ligera cojera, al igual que hace dos meses, y vestía el uniforme reglamentario de recluso: pantalones y una camiseta de manga de color caqui sobre otra de color naranja.

Partidarios del expresidente venezolano Nicolás Maduro protestan frente al Tribunal Federal de Manhattan, Foto: AFP

La defensa del exdictador argumentó que el Gobierno de Estados Unidos está vulnerando la Sexta Enmienda de la Constitución.

Según los abogados de Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para sufragar sus honorarios, lo que dejaría a los acusados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes. El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos del juicio, pero debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó que el Gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

Wirshba también aseguró que los acusados están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que “permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones” impuestas por Estados Unidos.

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, anotó en varias ocasiones que este es un “caso único” y se mostró crítico con la postura de la Fiscalía, que sostiene que el Ejecutivo debe mantener la facultad de usar las sanciones como herramienta de política exterior.

Partidarios de Nicolás Maduro se congregan frente a un tribunal federal donde el expresidente comparece ante el juez, Foto: AFP

“El acusado (Maduro) está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, afirmó el magistrado, subrayando que la situación política ha cambiado, debido a que Estados Unidos mantiene ahora contactos con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Ahora (Estados Unidos) hace negocios” con el país, recalcó el juez.

A pesar de estas declaraciones, Hellerstein fue tajante al rechazar la desestimación de la causa calificándola como una medida “demasiado seria”.

El juez prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenará a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, pero aclaró que el proceso judicial seguirá su curso independientemente del método de pago.

También se habló en la audiencia sobre la petición de la Fiscalía de prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra.

Hellerstein no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo “hablar” que “compartir”.

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial en Nueva York, donde la seguridad fue reforzada. Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como “Liberen a Maduro” y críticas a la política del presidente Trump: “¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!”.

Manifestantes muestran su apoyo a Nicolás Maduro frente a un tribunal federal donde el expresidente venezolano comparece. Foto: AFP

Un segundo grupo lo integraban venezolanos opositores a Maduro, que pedían justicia para su país, lo que para ellos pasa por la condena del depuesto dictador.

Expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.

Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante un juicio el año pasado, lo que ha despertado dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Ayer jueves Hellerstein tenía la voz quebrada, se vio forzado a parar en alguna ocasión para tomar agua, tuvo lapsus y tanto la defensa como la Fiscalía le pidieron que se repitiese por no poder oír o entender lo que decía.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Su esposa Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos se declararon “no culpables” el pasado enero, ocasión en la que Maduro se autodefinió como un “prisionero de guerra”.

Una figura inflable improvisada de Nicolás Maduro esposado se exhibe junto al Tribunal Federal, en Manhattan. Foto: AFP

“Confiamos en la justicia de EE.UU.”, dice el hijo

El hijo del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro dijo ayer a la AFP que confía en el sistema legal de Estados Unidos de cara al juicio por narcotráfico que encara su padre. Nicolás Maduro Guerra insistió en los “vestigios de ilegitimidad” de este proceso porque se originó con lo que considera un “secuestro”. “Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de Estados Unidos”, señaló el hijo del exdictador, conocido como Nicolasito. “Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”, afirmó. Desde Caracas, el hijo de Maduro desearía que la justicia estadounidense desestimara los cargos contra su padre, pero lo ve “improbable”. “Nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es un poco improbable, es improbable”, indicó. “Y esperamos, bueno, que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz”. “Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo”, añadió.