"Delgado y atleta": el hijo de Maduro revela cómo vive su padre en prisión antes de la audiencia del jueves

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico, dijo el lunes su hijo durante una marcha en Caracas para reclamar la liberación. De acuerdo con declaraciones de Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante, su padre se encuentra en buen estado físico y anímico mientras permanece recluido en el Metropolitan Detention Center. El también diputado aseguró que Maduro realiza ejercicio diariamente y mantiene una "actitud positiva" frente al proceso judicial.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero durante un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas. Ambos enfrentan acusaciones vinculadas al narcotráfico y tendrán una nueva audiencia judicial el jueves 26 de marzo, en lo que se describe como una instancia procesal de seguimiento del caso.

"Están muy bien, fuertes, con mucho ánimo", afirmó Maduro Guerra en declaraciones al canal oficialista Telesur. Según explicó, la próxima audiencia será clave para que la defensa continúe presentando argumentos sobre la presunta inocencia de sus padres. "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió.

El hijo del exmandatario también sostuvo que se trata de un proceso que permitirá "seguir elevando la verdad de Venezuela" y reiteró la postura del chavismo de rechazar las acusaciones presentadas por la justicia estadounidense.

Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde Nicolás Maduro fue retenido la noche antes de su audiencia. Foto: AFP

Movilizaciónes en apoyo a Maduro en Caracas

En paralelo, sectores oficialistas realizaron una movilización en Caracas para exigir la liberación de Maduro y Flores, así como el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La convocatoria coincidió con la proximidad de la audiencia judicial, en un intento de visibilizar el caso a nivel internacional.

Un activista sostiene un cartel que dice "Los queremos de vuelta. Los derrotaremos" durante una marcha para exigir el levantamiento total de las sanciones estadounidenses, en Caracas, el 23 de marzo de 2026. AFP

Durante la marcha, Maduro Guerra calificó la detención como un "secuestro" y reiteró que confía en que el proceso judicial permitirá demostrar la inocencia de su padre. La situación ha generado nuevas tensiones políticas y diplomáticas, en un contexto marcado por las históricas diferencias entre Caracas y Washington. Maduro Guerra confía en que su padre podrá demostrar su "inocencia". "Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia", declaró.

El caso sigue en desarrollo y se espera que la audiencia del 26 de marzo marque un nuevo paso en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario venezolano y su esposa en territorio estadounidense.

Con información de AFP.