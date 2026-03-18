Venezuela: Delcy Rodríguez echa a Padrino López tras 10 años en Defensa y acelera el giro tras caída de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y nombró en su lugar a Gustavo González López, en medio de cambios tras la captura de Nicolás Maduro.

A través de un mensaje publicado en Telegram, Delcy Rodríguez agradeció la labor de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2014. "Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", expresó la mandataria encargada.

Rodríguez indicó además que el exministro asumirá nuevas funciones, aunque no brindó detalles sobre su futuro rol. La salida de Padrino López marca el fin de más de una década al frente del Ministerio de Defensa, período que atravesó momentos clave de la crisis política venezolana.

El nuevo titular de la cartera, Gustavo González López, venía desempeñándose como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero. Ese mismo día también fue designado al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Quién es Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela

González López cuenta con una extensa trayectoria en los organismos de seguridad del Estado. Fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos períodos, entre 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024. También ocupó cargos como ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

La destitución de Padrino López se produce dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otras regiones del país, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, actualmente detenidos en Estados Unidos.

Desde que asumió como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha impulsado una serie de cambios en el gabinete. Entre ellos, designó a Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y a Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional.

Entre los cambios más profundos está la destitución del empresario colombiano Alex Saab, una de las figuras clave del Gobierno, considerado por el Departamento del Tesoro testaferro de Maduro, como ministro de Industrias y Producción Nacional. Por otro lado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a principios de mes después de casi una década en el cargo.

En paralelo, la mandataria inició un proceso de acercamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, a quien ha calificado como "socio y amigo", y recibió en Caracas a altos funcionarios de ese país.

Con información de EFE y AFP