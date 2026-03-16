Estados Unidos prevé un acuerdo con el régimen cubano “muy pronto”, anunció el presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer domingo que “muy pronto” podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su Administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán. “Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, aseguró el mandatario estadounidense.

“Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, matizó. Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano. Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

El viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE.UU. para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

La semana pasada, Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla junto a una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro. Foto: AFP

Presos políticos

La oenegé Cubalex, con sede en Miami, confirmó que hasta el fin de semana han sido liberados en Cuba 14 manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

La excarcelación forma parte de la liberación de 51 prisioneros anunciada el jueves por el gobierno cubano, tras acuerdos con el Vaticano, en medio de crecientes tensiones pero también conversaciones entre Washington y La Habana.

Por otra parte, según la organización de derechos humanos Justicia11J que reporta las detenciones desde las protestas de 2021, hasta el viernes existían en Cuba “al menos 760 presos por razones políticas”, incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J. La última mediación de la Iglesia católica se remonta a 2025.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica con escasez de alimentos y combustible, agravada tras la suspensión del suministro de crudo de Venezuela tras la caída del dictador Nicolás Maduro en una incursión estadounidense, que también presiona al régimen cubano. EFE, AFP