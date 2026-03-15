Cuba al rojo vivo: atacan sede del Partido Comunista en protestas contra el régimen por apagones y escasez
Se reinician manifestaciones en una isla sumida en prolongados apagones y falta de alimentos. El régimen confirmó que mantiene conversaciones con EE.UU. e inició la excarcelación de presos políticos.
Varias personas asaltaron en la medianoche del sábado una sede del Partido Comunista (único) en el centro de Cuba como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informó un periódico oficial.
Estos hechos ocurrieron cuando Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída del dictador Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone al régimen de la isla.
Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana.
🔥 MANIFESTANTES INCENDIAN SEDE DEL PARTIDO COMUNISTA— The Mexico Post (@MexicoPost) March 14, 2026
Manifestantes en #Cuba prendieron fuego a la sede del Partido Comunista de Cuba, en medio de protestas registradas en la zona. pic.twitter.com/lcF3aNscR6
Cinco detenidos
Al menos cinco personas fueron detenidas este sábado tras los incidentes. Según múltiples testimonios, varios centenares de personas se concentraron en la noche del viernes en Morón tras más de un día entero sin corriente eléctrica en sus domicilios.
Los manifestantes de distintas edades recorrieron de forma pacífica algunas calles de la ciudad, golpeando cazuelas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto porque Morón se encontraba sumido en la oscuridad
Los participantes gritaban lemas como "¡Corriente y comida!", "¡Libertad!", "¡Pongan la corriente!", "¡Patria y Vida!" y "¡Abajo la dictadura!", además de algunos insultos contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según distintos videos en redes sociales.
El régimen cubano confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, e inició la excarcelación de presos políticos. AFP
Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad"
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado en referencia a la protesta por los apagones de Morón (centro) que concluyó con incidentes que "para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad".
En un mensaje en redes sociales, Díaz-Canel consideró que es "comprensible el malestar" por los apagones y "legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público".
Sin embargo, agregó que "lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones".
"Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad", concluyó.
Su mensaje se difundió horas después de que trascendieran los hechos registrados en Morón, donde centenares de personas protestaron por los prolongados cortes eléctricos y la falta de alimentos.
Al menos cinco personas fueron detenidas, según el medio oficial Invasor, por los incidentes violentos que se produjeron al final de la manifestación.
Según varios testimonios, un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), entró en el inmueble provocando daños y organizó una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con materiales extraídos del interior.
Equipos especiales del Ministerio del Interior cargaron contra las personas congregadas frente a la sede del partido.
En ese momento se llevaron a cabo las detenciones y se oyeron ruidos similares a disparos. Varios testimonios informaron de heridos.
Hasta entonces todo había transcurrido de forma pacífica. Los manifestantes, golpeando cazuelas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto, gritaron "¡Corriente y comida!", "¡Libertad!", "¡Pongan la corriente!", "¡Patria y Vida!" y "¡Abajo la dictadura!", según distintos videos en redes sociales.
El incremento de los apagones en semanas recientes ha atizado el descontento social en Cuba y durante los últimos días se han registrado pequeñas protestas y cacerolazos en diversas ciudades del país, principalmente en La Habana. EFE
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