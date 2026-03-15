Cuba al rojo vivo: atacan sede del Partido Comunista en protestas contra el régimen por apagones y escasez

Varias personas asaltaron en la medianoche del sábado una sede del Partido Comunista (único) en el centro de Cuba como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informó un periódico oficial.

Estos hechos ocurrieron cuando Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída del dictador Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone al régimen de la isla.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana.

🔥 MANIFESTANTES INCENDIAN SEDE DEL PARTIDO COMUNISTA



Manifestantes en #Cuba prendieron fuego a la sede del Partido Comunista de Cuba, en medio de protestas registradas en la zona. pic.twitter.com/lcF3aNscR6 — The Mexico Post (@MexicoPost) March 14, 2026

Cinco detenidos

Al menos cinco personas fueron detenidas este sábado tras los incidentes. Según múltiples testimonios, varios centenares de personas se concentraron en la noche del viernes en Morón tras más de un día entero sin corriente eléctrica en sus domicilios.

Los manifestantes de distintas edades recorrieron de forma pacífica algunas calles de la ciudad, golpeando cazuelas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto porque Morón se encontraba sumido en la oscuridad

Los participantes gritaban lemas como "¡Corriente y comida!", "¡Libertad!", "¡Pongan la corriente!", "¡Patria y Vida!" y "¡Abajo la dictadura!", además de algunos insultos contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según distintos videos en redes sociales.

El régimen cubano confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, e inició la excarcelación de presos políticos. AFP

Protestas contra el Partido Comunista de Cuba en la localidad de Morón, Cuba.