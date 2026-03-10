La pacífica e inusual protesta de estudiantes en la Universidad de La Habana por la grave crisis que vive Cuba

Una treintena de estudiantes protagonizó ayer lunes una sentada en la Universidad de La Habana para protestar por la grave crisis en Cuba y la inacción del régimen. La protesta en la escalinata de la universidad fue pacífica y discreta, pero llamativa por inusual.

Tras casi dos horas de negociación con el personal académico, los jóvenes -que no quisieron hablar con los medios-accedieron a trasladarse a otro lugar para proseguir con el diálogo.

En un país atravesado por una crisis estructural de años agravada ahora por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, la educación superior también se ha visto fuertemente afectada por los problemas que ha atizado la falta de combustible. Los apagones se han prolongado aún más -y con la corriente también se pierde la cobertura móvil y la telefonía-, y el transporte público casi ha desaparecido.

La sentada comenzó a las 10 de la mañana, cuando un sólo joven, con una sombrilla y una mochila, se sentó en el primer escalón, siguiendo una convocatoria estudiantil por redes sociales que tanto la universidad como la oficialista Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) trataron de desincentivar.

Poco a poco se le fueron sumando estudiantes e incluso personal de la universidad, pero también miembros de la inteligencia del Ministerio del Interior (Minint), la denominada Seguridad del Estado.

Hasta el lugar donde estaban concentrados los jóvenes se acercaron la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, y el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez.

“¿Cuántas horas de corriente tuvo la semana pasada? ¿Y tiene conexión cuando le quitan la corriente?”, el preguntó a la decana un alumno. “Muchos alumnos de provincias no han podido entregar nada porque no hay conectividad”, aseguró otro.

Gómez interpeló directamente a los jóvenes para tratar de acabar con la sentada: “Esto no nos va a mejorar los problemas que tenemos nosotros. ¿Por qué esto?”.

“Porque no nos han escuchado desde el primer momento: esa es la respuesta que usted tiene”, le replicó un joven al funcionario. EFE