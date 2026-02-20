Cúpula del Comando Sur de Estados Unidos visitó Caracas: qué reuniones hubo y qué acordaron

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó el miércoles Venezuela, donde sostuvo reuniones con el gobierno que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Washington.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. Delcy Rodríguez era su vicepresidenta y heredó el poder. Gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

Donovan sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

Francis Donovan, jefe del Comando Sur, y la jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela, Laura Farnsworth Dogu. Foto: AFP

“Durante el encuentro, los líderes reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”, indicó el comunicado estadounidense. “Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”. Las partes “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, señaló por su parte el gobierno venezolano.

Donovan fue nombrado por el presidente Donald Trump en diciembre pasado, apenas días antes del ataque que llevó a la captura de Maduro. Asumió el cargo en febrero. Sustituyó a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques a supuestas “narcolanchas” previos a la incursión. AFP