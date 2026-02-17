Nuevos ataques de Estados Unidos a presuntas "narcolanchas" en el Pacífico y el Caribe: hay once muertos

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado once muertos.

Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde setiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Los detalles del ataque

"A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", informó el Comando Sur en un comunicado publicado este martes.

Según el texto, Washington confirmó que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico".

Ataque a presunta narcolancha en el Caribe. Foto: captura de pantalla.

"Once narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", concluye el comunicado.

Estos tres ataques llegan después de que otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera el pasado viernes otra lancha y provocara la muerte de sus tres tripulantes.

Desde setiembre estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los cuarenta y han dejado en torno a 150 muertos.

Repercusiones

Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estas personas el debido proceso, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la Administración ha declarado la guerra a varios carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno recuerda las operaciones durante décadas contra supuestos yihadistas en países como Yemen, Somalia o Siria, en los que los objetivos eran atacados sin que tampoco representaran una amenaza inminente.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a Maduro. La pieza central de la flotilla, el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue enviado la semana pasada a Medio Oriente junto con varios destructores que lo acompañan, como parte de la amenaza de intervención militar contra Irán. EFE, AFP