Régimen chavista comienza su desmantelamiento cerrando siete entes públicos, bajo presión de EE.UU.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión del dictador Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura el pasado mes, según un decreto oficial difundido ayer domingo por medios locales.

Son entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo titular la mandataria encargada cambió el pasado mes para poner al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro.

Rodríguez ordenó suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre “la actividad enemiga interna y externa”. También se cierra la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, también creados por Maduro, el primero en 2015 y los últimos dos en 2016. Además, se elimina la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el Gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).

El decreto firmado por Rodríguez, el 5.248, tiene como objetivo “reorganizar” el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social”, bajo presión del gobierno de EE.UU..

Esta decisión se suma a los ya numerosos cambios que ha hecho Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, poco después de la captura de Maduro, y que incluyen nombramientos, modificaciones de los nombres de instituciones, la reforma de una ley petrolera y ahora también el cierre de entes públicos.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) señaló ayer domingo que se trata del “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, lo cual, dijo, “no puede terminar siendo únicamente un documento a efectos de hacer creer que existe cooperación y reconciliación con el país”.

Por tanto, PJ exigió que “se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación”.

Aerolíneas

Air Europa será la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, a donde volverá a operar a partir de mañana, martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y de Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril. La reactivación de la rutas Madrid-Caracas de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones a la conectividad aérea desde fines de noviembre de 2025.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió el 24 de noviembre de 2025 su recomendación de no volar a Venezuela por cuestiones de seguridad, después de que fuera la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) la que aconsejara no cruzar el cielo venezolano y el sur del Caribe. Desde entonces, las compañías españolas suspendieron temporalmente sus operaciones.

Nueva etapa Los líderes clandestinos salen a la vida pública Delsa Solórzano y Andrés Velásquez, dirigentes de mucho peso en la oposición en Venezuela, reaparecieron en la escena pública después de largos meses en la clandestinidad, con la intención de hacerse escuchar cuando el país vive una nueva etapa tras la captura por parte de EE.UU. del dictador Nicolás Maduro. Ambos, aliados de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, declararon que decidieron retomar las calles luego de que el pasado 8 de enero se anunciara la liberación de un “número importante” de presos políticos. Velásquez rechazó un escenario en el que se prolongue el Gobierno de Delcy Rodríguez, y defendió su determinación de reasumir la vida pública: “No vamos a retroceder, tenemos derecho a hablar, a hacer política en Venezuela”. EFE

Con información de EFE y AFP