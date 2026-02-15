Venezuela deberá reembolsar la ayuda que ha recibido de Estados Unidos, según la administración Trump

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, consideró ayer sábado -bajo presión del gobierno de EE.UU.- a la ley de amnistía actualmente en discusión como “un acto de perdón” por el que abogó, así como por “el olvido y la reconciliación” en el país.

“La amnistía propuesta por la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como lo he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente”, dijo.

En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, “a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela”.

“Mi llamado es a la reconciliación, que no es otra cosa que aceptar las cicatrices como parte del mapa de nuestras vidas. ¡El amor todo lo puede! ¡Que viva la convivencia humana a través del perdón, el olvido y la reconciliación!”, agregó.

Familiares de presos políticos duermen en el suelo durante una protesta frente a la cárcel Zona 7, en Caracas. Foto: AFP

La mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, propuso recientemente una ley de amnistía que sigue en discusión en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo y encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez. De momento, solo se han aprobado seis artículos de la normativa, que concede “una amnistía general y plena” a los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.

Se esperaba que la ley se aprobara la semana pasada, pero el Parlamento aplazó para la próxima el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley, al haber diferencias por el séptimo artículo, que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia. Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de centros de detención, a la espera de nuevas excarcelaciones.

Reembolsar

Estados Unidos aseguró ayer sábado que aunque está orgulloso de facilitar asistencia a Venezuela, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez reembolsará el costo de los más de 6.000 kilos de suministros médicos prioritarios enviados a Venezuela, así como la futura ayuda desde Washington. En un mensaje en la red social X, la entidad de ayuda Exterior del Departamento de Estado precisó que EE.UU. “se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos al pueblo venezolano, pero este esfuerzo no es solo caridad”.

“Las autoridades interinas de Venezuela han acordado reembolsar a Estados Unidos el costo de esta y cualquier entrega futura”, afirmó el organismo, que ha enmarcado esta ayuda en un programa para la transición en la nación caribeña tras la captura del ahora depuesto dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Un familiar de un preso político permanece encadenado afuera de la cárcel Zona 7, en Caracas. Foto: AFP

El Departamento de Estado anunció el pasado viernes el envío por vía aérea de los primeros 25 palés con más de 6.000 kilogramos de suministros médicos al pueblo venezolano “como parte del plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald Trump) para la estabilización, recuperación y transición de Venezuela”, según anunció.

Este proceso supone el “primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar los suministros médicos críticos” a ese país, destinado a impulsar “la transición hacia una Venezuela estable, próspera y democrática que sirva como mercado para los productos e innovaciones estadounidenses en nuestra región”, precisó en un comunicado el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott.

“EE.UU. continúa trabajando con las autoridades interinas de Venezuela para ejecutar nuestro plan de tres fases para apoyar la recuperación económica y la reconciliación política de Venezuela”, concluye el escrito. Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a los medios de comunicación hace un par de días que planifica viajar a Venezuela durante este proceso de transición del país caribeño, pero no especificó cuándo ni proporcionó otros detalles al respecto. EFE, AFP

Los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela votan para aprobar el proyecto de ley de amnistía. Foto: AFP

Una ley de amnistía demorada

En el poder tras la caída del dictador Maduro el 3 de enero, Delcy Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero. La discusión final para su aprobación se ha aplazado dos veces. En teoría abarcará los 27 años del chavismo y se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos. “Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones”, aseguró la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. Según la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 están aún en prisión. AFP

Protestas de las familias de presos políticos en Caracas

Familiares de presos políticos iniciaron ayer una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía. Durante la madrugada de ayer fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano. Piden celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington. Entre los excarcelados ayer está José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). EFE