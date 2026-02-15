“Gobiernos de Cuba y Nicaragua caerán”, dijo con convicción María Corina Machado a sus seguidores

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo ayer sábado que los gobiernos dictatoriales de Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas.

Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de forma interina y adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos bajo la presión de Washington.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región”, aseguró Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2025, en un discurso telemático durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. “Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”, prosiguió en inglés durante su intervención.

Los presidentes de Nicaragua y de Cuba, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, en la asunción de Maduro. Foto: AFP

Tanto Cuba, con Miguel Díaz-Canel al frente, como Nicaragua, con los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

Machado vivía en la clandestinidad y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Nobel de la Paz en Oslo. La opositora ha dicho estar dispuesta a volver a su país. AFP