Cuba recibe ayuda humanitaria de México y otros dos países prometieron enviar asistencia a la isla caribeña

Dos buques de México atracaron ayer jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington, mientras Rusia y Chile prometieron enviar asistencia al país caribeño.

El arribo de los buques Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se produce mientras México negocia una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.

Según el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

En México aún quedan “más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas” a la isla, según informaron autoridades mexicanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional. Foto: AFP

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, La Habana acusa a Trump de querer “asfixiar” la economía de la isla, donde desde el lunes entró en vigor un paquete de medidas de emergencia, como el racionamiento de gasolina, la semana laboral de cuatro días en las administraciones, el teletrabajo o las clases universitarias a distancia.

La escasez de combustible también llevó a “a reducir el personal presencial en hospitales y policlínicos”, así como “la actividad quirúrgica”, explicó el lunes el ministro de Salud, José Ángel Portal.

En Chile, el gobierno saliente de Gabriel Boric confirmó ayer que proyecta enviar ayuda humanitaria a Cuba, “tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo” y “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”. “Es una ayuda de carácter monetario, que realmente nadie podría objetar”, declaró a la prensa su canciller Alberto Van Klaveren, sin precisar el monto.

Entretanto, el diario ruso Izvestia informó ayer que Rusia podría suministrar petróleo a Cuba, su aliado estratégico en el Caribe, como parte de su asistencia “humanitaria”. “Hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria”, dijo el Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú, citado por el medio. AFP