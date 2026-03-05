Giro histórico: Estados Unidos anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela

Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", señala el Departamento de Estado en un comunicado.

"Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", añade el texto. En lo que respecta a reconstruir los intercambios diplomáticos, Washington y Caracas han hablado de explorar una reanudación gradual de relaciones para reabrir sus respectivas embajadas.

Tras la operación para capturar a Maduro, el gobierno de Donald Trump estableció un proceso de tres fases —estabilización, recuperación y transición democrática— para el futuro de Venezuela y el republicano ha apostado por la exvicepresidenta para pilotar la primera de estas etapas.

Este mismo jueves, Trump dijo que Venezuela ha sido "estabilizada" y agregó que el petróleo de ese país va de camino a Houston. "Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada", dijo durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.

Durante su intervención, el mandatario elogió, nuevamente, a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una "persona maravillosa" e insistió en que mantienen una buena relación.

Delcy Rodríguez firma un documento junto al secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

Sobre el petroleo venezolano, el republicano recalcó que "miles de millones de barriles de petroleo" han salido de Venezuela y están por llegar a Houston y a "otros lugares donde puedan ser refinados".

Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela "más dinero del que ellos han hecho en muchos años".

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.

Con información de EFE y AFP.

