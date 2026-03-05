Luis Suárez en la Casa Blanca: Donald Trump recibió al plantel del Inter Miami en medio de la guerra en Medio Oriente

En plena expansión de la guerra de Medio Oriente, Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la pasada temporada de la liga MLS. Entre ellos estaba el salteño Luis Suárez, y luego vastas de especulaciones sobre presencia de Lionel Messi, el ídolo argentino, reacio a eventos políticos, finalmente entró por la puerta a la sala y fue elogiado por el mandatario.

Al homenajear a cada jugador, Trump definió a Suárez como "uno de los mejores delanteros de todos los tiempos". Lo buscó con la mirada mientras Suárez le sonreía, al lado del argentino Rodrigo de Paul. "¡Hay gente muy apuesta!", expresó Trump. "Qué atractivos son estos tipos y no me gustan los hombres atractivos, hacen que ya no se sientas tan bien sobre ti mismo", añadió en tono de broma.

Luis Suárez en la Casa Blanca

"En el minuto 65, Luis tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y giró para una clásica corrida en solitario, driblando a través de la defensa, dejando atrás a los defensores como pocas personas lo han hecho antes, recortando hacia su izquierda y rematando con fuerza para marcar el gol que aseguró el lugar de Miami en la siguiente ronda", siguió el presidente, en referencia al partido contra Palmeiras, en el que tras un gol de Suárez, Inter Miami empató y clasificó a la siguiente instancia.

Luis Suárez, una obra de arte.pic.twitter.com/IOrBkIi6kh — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2025

Antes de empezar el evento, el presidente habló primero de la guerra en Medio Oriente y otros conflictos latentes como el bloqueo a Cuba.

Luego, para introducir el tema que los convocaba, bromeó: "Yo digo soccer, ustedes dicen fútbol".

"Estamos honrnado a los campeones de la liga MLS Inter Miami. ¡Gran trabajo!", expresó. "Puedo decir lo que ningún otro presidente pudo decir antes: 'Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi'".

Messi enters a White House event honoring Inter Miami with Trump pic.twitter.com/lBWnugpvGe — Aaron Rupar (@atrupar) March 5, 2026

“Mi hijo (Barron) me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, le dijo el presidente al capitán argentino. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial", agregó.

El acto supuso la primera visita del 10 argentino a la Casa Blanca y el primer encuentro cara a cara entre Messi y Trump, confeso fan del portugués Cristiano Ronaldo. De hecho, Trump ha catalogado a Ronaldo como “el mejor jugador del mundo”, y lo ha recibido en el Salón Oval junto a su esposa.

Luis Suárez sonríe mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en honor al Inter Miami CF, campeón de la Copa MLS 2025, Foto: Win Mcnamee / AFP

En otro pasaje de su breve discurso, Trump recordó los tiempos en que veía al Cosmos, de Nueva York, su ciudad natal, y preguntó: “¿Quién es mejor, él o Pelé?”, en referencia a Messi. Nadie dudó en elegir al capitán argentino. “Pero era bastante bueno, ¿no?“, bromeó Trump.

Al finalizar la ceremonia, el propietario del equipo, Jorge Mas, le hizo entrega a Trump de una camiseta del Inter con el número 47, en referencia al cargo que ocupa como 47.º jefe de Estado estadounidense.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y una pelota autografiada. Foto: AFP

La presencia de Lionel Messi en la Casa Blanca

Tanto Messi como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el American Business Forum, un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal. Sin embargo, no está claro si Messi y Trump se encontraron cara a cara durante aquel evento, celebrado en el centro de Miami.

Donald Trump junto a Lionel Messi en la Casa Blanca. Foto: AFP.

En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. No obstante, el capitán del Inter Miami y la selección argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda. Messi no suele mostrarse en actos con tintes políticos.

El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el DC United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera jornada de la temporada regular norteamericana.