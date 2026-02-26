"Hablé con él y pidió unos días para analizarlo": el arquero que jugó con Suárez y que podría llegar a Nacional

La lesión de Federico Bonilla, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados, fue inesperada en el cuerpo técnico de Nacional ya que se trataba del tercer arquero de Jadson Viera por detrás de Luis Mejía e Ignacio Suárez.

Ante lo ocurrido, sumado a que el panameño tendrá partidos con su selección y que además siempre pueden existir imponderables, desde filas tricolores no descartaron la posibilidad de ir en busca de un guardameta.

Lo cierto es que apremió el hecho de que el pasado miércoles 25 de febrero cerró el mercado y eso obligó a que quien llegue tenga que ser jugador libre y en ese sentido hay un nombre que está sobre la mesa y sobre el que habló el propio entrenador en conferencia de prensa.

Se trata del argentino Oscar Ustari que ya tuvo un pasaje por el fútbol uruguayo defendiendo a Liverpool. "Surgió la posibilidad de Oscar Ustari, la hablé con él, pero no hay nada confirmado, Pidió unos días para analizarlo"

Viera también afirmó: "Yo quiero estar cubierto. puede ser una posibilidad que se defina la semana que viene".

👉 Jadson Viera habló , en conferencia de prensa, sobre el apoyo del hincha de Nacional de cara al clásico y de la posibilidad de adquirir a Ustari como golero, ante la repentina lesión de Bonilla.



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El arquero de 39 años se encuentra sin club —una condición clave para que pueda arribar al Bolso— pero de reciente pasaje por el Inter Miami de Estados Unidos donde fue compañero de Luis Suárez y con el que pudo ganar el título de la MLS. En total con el equipo norteamericano disputó 41 partidos y recibió 61 goles, mientras que en 10 encuentros mantuvo la valla invicta.

Surgido en Independiente, integrante del plantel de Argentina en el Mundial 2006 y campeón del Mundial Sub 20 con Argentina y de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, tuvo la oportunidad de jugar en Uruguay en 2019 llegando a Liverpool para el segundo semestre y ganando el Torneo Intermedio. En esa ocasión fueron 18 partidos, 15 goles recibidos y ocho vallas invictas.

Su recorrido, luego de debutar en el Rojo de Avellaneda, estuvo en Getafe, Boca Juniors, Almería, Sunderland, Newells Old Boys, Atlas de México, Liverpool, Pachuca, Audax Italiano e Inter Miami.

Óscar Ustari, arquero del Inter Miami, en la final de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders. Foto: AFP.

"A Bonilla le dije que va a jugar en Nacional", dijo Viera

"Son esas noticias que no nos gustan, estas cosas me pegan diferente, pero como le dije a él, va a jugar en Nacional", indicó Jadson Viera al ser consultado sobre lo ocurrido con el joven arquero tricolor.

"Tiene unas condiciones barbaras. Es duro, pero se ha ganado un gran respeto de todos y tiene con qué", subrayó sobre el arquero que todavía no hizo su debut en el plantel principal, pero que estuvo 14 veces en el banco.