Nacional sufrió la baja del arquero Federico Bonilla por lesión y evalúa salir al mercado en el último día

Nacional se ve obligado a sumergirse en el mercado de pases durante el último día tras la inesperada lesión de su tercer arquero Federico Bonilla. El golero de 20 años con paso por la selección Sub 20 de Uruguay sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo dejará fuera de las canchas entre seis y nueve meses.

Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al futbolista, el nacido en Santa Rosa venía con un dolor y le hicieron la resonancia, lo que confirmó la lesión. El paso siguiente será acordar la fecha de su operación.

Federico Bonilla al momento de firmar su contrato con el primer equipo de Nacional. Foto: Nacional.

En este contexto y a días del clásico con Peñarol por el Apertura, el tricolor evalúa cómo actuar ante la situación, sabiendo que los equipos pueden, hasta hoy a las 19 horas, incorporar jugadores con contrato. Una vez finalizado el plazo, solo podrán incorporar jugadores en condición de agente libre.

Jadson Viera tiene a Luis Mejía e Ignacio Suárez en ese orden de consideración, sin embargo, cuando el panameño se ausente para defender a su selección en el Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio), el segundo quedará como única opción.

El arquero Luis Mejía se saluda con su colega Ignacio Suárez en la previa de un partido de Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Lo que se plantea el área deportiva del albo es si la búsqueda del arquero que incorpore llegará como una tercera opción y si quiere un arquero con experiencia, lo que relegaría en la consideración a Ignacio Suárez.

Ovación consultó con fuentes tricolores cuál es el panorama sobre la posibilidad de salir al mercado, a lo que respondieron "es la idea, se está evaluando".

El sanducero lleva disputados 2937 minutos con la camiseta tricolor, repartidos en 34 partidos: ganó 22, empató nueve y perdió tres. Está en Primera desde 2019 y fue parte de los planteles campeones del Clausura 2019, Uruguayo 2019, Intermedio 2020, Uruguayo 2020, Uruguayo 2022, Intermedio 2024 y Uruguayo 2025. El año pasado se habló de una posible salida para tomar rodaje, pero el propio arquero pidió quedarse en el club y pelear el puesto.

Aunque aún sin experiencia con el primer equipo, el Bolso tiene en sus filas a Felipe Bianchi, arquero campeón con la Sub 19 en 2025 y que participará de la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador, a disputarse entre el 7 y el 22 de marzo.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 el club dejó libre a Diego Capdevilla, quien posteriormente concretó su llegada a Cerro como golero suplente.

Mercado abierto

Jadson Viera en el partido entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

Además de esta emergencia de último momento, el tricolor puede incorporar un volante para suplir la baja de Christian Oliva (Santos - Brasil), más allá de haber contratado a Mauricio Vera.

Nacional prepara el clásico que este domingo 1 de marzo ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo este martes el inicio de la venta de entradas de cara al encuentro que se disputará en el Gran Parque Central.