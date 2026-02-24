"Bienvenido a tu casa nuevamente": así fue presentado Mario Saralegui en el nuevo equipo al que dirigirá

Mario Saralegui vuelve al ruedo, más allá de que nunca se alejó demasiado. Luego de su última experiencia en Rampla Juniors en la Segunda División Profesional, el entrenador retornará al fútbol de OFI porque dirigirá al Wanderers de Artigas, club en el que ya fue presentado.

"Uno siempre vuelve a donde fue feliz… Bienvenido a tu casa nuevamente Mario! Va Bala el Wander", expresó la institución en sus redes sociales acompañado de una imagen del entrenador que asumirá en sus funciones próximamente.

Por su parte, también a través de sus redes se expresó el propio Saralegui quien afirmó: "Muchas gracias por la oportunidad y la confianza a la directiva de Wanderes,comenzamos un nuevo camino con mucha humildad y muchas ilusiones, gracias".

Saralegui arriba a la institución para reemplazar a Richard Ramos. El Melena, como se lo conoce, no continuará al frente del club para la temporada 2026 como se informó de parte de Wanderers y de esta manera fue que surgió la oportunidad de que el experimentado entrenador se haga cargo del plantel.

Cabe recordar que Saralegui ya tuvo un muy buen pasaje por el club con el que consiguió el bicampeonato de la Copa Nacional de Clubes al coronarse en 2003 y 2004, un lustro antes de consagrarse con Peñarol con el que ganó un Torneo Clausura a nivel de fútbol profesional.

Esos dos títulos fueron los primeros de los cuatro que acumula hasta el momento el blanquinegro porque en 2005 —ya sin Saralegui al frente del plantel— obtuvo el tricampeonato y luego se volvió a coronar 10 años después en 2015.

Para Saralegui se trata de volver a sus raíces no solo por ser en Artigas, sino por lo que significa regresar a uno de los primeros equipos que dirigió y que lo llevó también a una carrera en Uruguay y en el exterior donde estuvo al frente de equipos como Peñarol, Uruguay Montevideo, Progreso, Central Español, Juventud de Las Piedras, Tacuarembó, Liverpool, Cerro Largo, Artigas SAD, Danubio y Rampla Juniors.

En Ecuador pasó por El Nacional, Técnico Universitario, Olmedo y Portoviejo, mientras que en Perú estuvo a cargo de Carlos Mannucci.