Se publicaron los audios del VAR en la jugada que reclamó Progreso ante Nacional por el Apertura: mirá el video

El partido entre Nacional y Progreso terminó con victoria 1-0 del tricolor en Durazno por la tercera fecha del Torneo Apertura, pero el Gaucho reclamó con énfasis la anulación del gol de Julián Milán por una supuesta mano previa de Maxi Silvera dentro del área rival. Este martes el Colegio de Árbitros divulgó los audios del VAR en la jugada en cuestión.

"Tranquilo, la van a revisar toda" se le escucha decir al árbitro Gustavo Tejera ante el reclamo de los jugadores de Progreso ni bien se dio la situación de juego.

Según se puede ver, el 11 del Bolso pivotea la pelota para atrás con el objetivo de dejársela al capitán Sebastián Coates.

"No tenemos una evidencia clara, en la zona que pega aparentemente es permitida", acota el asistente VAR.

En este sentido, ante la pregunta de Tejera de qué están revisando, responde: "Posible mano, pero no tenemos una evidencia clara, parece ser zona permitida; estamos de acuerdo". Y de inmediato el árbitro principal da por confirmado el gol.

Nacional tiene avanzada la venta de Agustín Dos Santos

El volante tricolor Agustín Dos Santos tiene avanzada su salida al Real Valladolid de España. La operación podría dejarle al tricolor unos US$ 3.500.000 netos por el 60% de su ficha, por lo que se quedaría con un 40% y permanecería en Nacional hasta junio. Faltan detalles a resolver y se espera que en esta semana existan reuniones para intercambiar al respecto.