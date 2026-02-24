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El País Ovación Fútbol

Precios y detalle de la venta de las entradas para el clásico entre Nacional y Peñarol por el Torneo Apertura

El encuentro se jugará este domingo 1 de marzo desde la hora 19:30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El País
El País
24/02/2026, 08:40
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Un recibimiento clásico de la hinchada de Nacional.
Un recibimiento clásico de la hinchada de Nacional.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El clásico que este domingo 1 de marzo jugarán Nacional y Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo este martes el inicio de la venta de entradas de cara al encuentro que se disputará en el Gran Parque Central.

En tal sentido, el club tricolor dio a conocer los precios que deberán abonar los socios y el público en general ya que los únicos que no pagarán son los butaquistas.

Este martes desde las 10:00 de la mañana se inició la venta que en primera instancia estará destinada a socios honorarios, vitalicios, Atilio y cadetes. Luego se pasará el miércoles a los socios con más de 5 años de antigüedad y el viernes se llegará a la expedición de boletos para el público en general.

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Cabe recordar que el partido correspondiente a la cuarta fecha del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 se jugará únicamente con público local en el Gran Parque Central.

Hinchada de Nacional
Hinchada de Nacional
Foto: Archivo El País

Los precios de las entradas para el clásico

La Tribuna Abdón Porte tendrá un costo de $ 155 para socios y $ 445 para el público en general, el Codo costará $ 155 y $ 665, mientras que la Tribuna Héctor Scarone tendrá un precio de $ 155 y $ 360.

Por otra parte, la Tribuna Atilio García Lateral costará $ 260 para socios y $ 665 para el público en general, la Atilio García Central $ 455 y $ 855, al tiempo que la Tribuna José María Delgado baja $ 455 y $ 1.010 y la alta $ 260 y $ 1.010.

La venta se realizará a través de la web del club tricolor en ticketing.nacional.uy.

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