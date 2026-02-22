"El estilo de Peñarol tampoco es salir a jugar", dijo Lucas Rodríguez y picanteó el clásico del domingo

Se comienza a palpitar el primer cruce clásico entre Nacional y Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2026. Será el segundo del año, ya que el pasado 1° de febrero mirasoles y tricolores se vieron las caras por la Supercopa Uruguaya. El clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 se llevaría a cabo el domingo 1° de marzo en el Gran Parque Central desde la hora 19:30.

De esta manera, se volverían a ver las caras el Bolso y el Mirasol después de lo que fue la victoria 4-2 en la tanda de los penales del equipo que conduce técnicamente Diego Aguirre ante el de Jadson Viera luego de haber igualado sin goles en los 120 minutos del duelo decisivo por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario.

En este contexto, tras la victoria 1-0 sobre Progreso en Durazno, Lucas Rodríguez fue uno de los futbolistas que palpitó el clásico y comenzó a picantear el duelo.

"El grupo está muy bien. Tú lo dijiste, somos los campeones, tenemos que estar tranquilos. Tenemos que jugar como campeones. A veces no es fácil, por lo que decía anteriormente, que los equipos no nos salen a jugar, pero bueno, estamos muy bien", expresó el mediocampista tricolor al ser consultado por el estado anímico del equipo.

Tras su respuesta, se le repreguntó sobre si creía que Peñarol iba "a salir a jugar en el Parque", a lo que contestó: "No, no creo. El estilo de Peñarol tampoco es salir mucho a jugar. Pero bueno, vamos a ver".