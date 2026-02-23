Nacional apronta la semana clásica: la planificación en la previa al juego ante Peñarol por el Apertura

Luego de lo que fue la victoria ante Progreso en Durazno Nacional tuvo día libre y descansó ayer para regresar hoy a los entrenamientos. La semana clásica inicia esta mañana desde 9:30, hora de citación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

A seis días de cruce ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, Jadson Viera busca resguardar la información del equipo que comenzará a parar el jueves, mientras tanto se prevé horario simple para la semana, sin amistosos internos.

Además, ya está decidido que se concentrará desde el viernes al domingo, día para el que está fijado el segundo clásico del año. Será en el Gran Parque Central desde las 19:30 horas.

De esta manera, se volverían a ver las caras el Bolso y el Mirasol después de lo que fue la victoria 4-2 en la tanda de los penales del equipo de Diego Aguirre ante el de Viera luego de haber igualado sin goles en los 120 minutos del duelo por la Supercopa Uruguaya en el Centenario.

Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez.

Con dos días de mercado de pases por delante, Viera podría estirar su plantel con la llegada de un volante conocido, aunque es difícil que se pueda meter en el once clásico. El DT también deberá evaluar si para este cotejo envía a la cancha a Camilo Cándido, quien sufrió una contractura que le impidió el reestreno en la institución.

“Está bastante entreverado este inicio de torneo para todos y sumar es muy importante. La idea es seguir mejorando y sobre el equipo iremos viendo situaciones como siempre”, adelantó Viera este sábado pensando en el cruce del domingo 1 de marzo ante Peñarol en el Gran Parque Central. En este sentido dejó claro que tendrá una precaución especial: “La información sale bastante. Vamos a tratar de que se sepa lo menos posible, pero no es fácil jugar estos partidos previos”.