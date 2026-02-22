Leonel Rocco indignado tras Progreso vs. Nacional: del "gol bastante dudoso" al "hay una dualidad de criterio"

Progreso cayó por la mínima ante Nacional en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, encuentro que tuvo algunas polémicas, entre ellas una que hizo enojar a todo el plantel del Gaucho del Pantanoso, incluso al entrenador Leonel Rocco, quien terminó siendo expulsado a instancias del cuarto árbitro.

El entrenador dio una conferencia de prensa improvisada a la salida del encuentro en la que denunció "una dualidad de criterio" por parte de los jueces a la hora de cobrar, analizó las decisiones que tomo el equipo arbitral y destacó a su equipo. "El esfuerzo que hicieron los futbolistas fue enorme y creo que hicimos un trabajo inteligente en la primera parte. Ahí viene un gol bastante dudoso", comenzó a decir el entrenador del Gaucho.

Y argumentó: "Primero que nada, fue pasado de tiempo. Porque yo voy a apagar el cronómetro cuando despejamos nosotros, porque ya estaba en los 47, había dado dos minutos y no había pasado nada esos dos minutos. Si bien los árbitros pueden, después que dan la edición, dar más, no había pasado nada, no hubo ninguna decisión más y el gol creo que son pasados los 40 segundos después. Se fue la pelota afuera y siguió jugando, vino el gol y acá tengo en el celular una pelota al área, hay un trazado de líneas que es increíble".

Leonel Rocco y su calentura con Gustavo Tejera en Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

"El hombro del jugador de Nacional está por delante del de Progreso, está habilitado, creo que hay una mano también. Un combo. (Pero dijimos) listo, borremos. Llegamos al segundo tiempo, entró Nicolás Fernández, ya el equipo se fue a presionar más arriba. Creo que hicimos muy buen segundo tiempo".

"Y en uno de los mejores momentos de nosotros viene la expulsión. Una expulsión que yo, en principio, ni siquiera la protesto porque estoy muy lejos, no la veo, y queda el jugador de Nacional tendido en el piso y eso da tiempo que nosotros veamos en el vivo en la tablet. Y todo el banco saltó y empezó a mostrar y cuando veo no hay nunca contacto con el jugador de Nacional, entonces, ni falta fue y nos expulsa un jugador de una manera la verdad lamentable", continuó Rocco sobre la roja a Sebastián Cardozo en el minuto 70, quien fue a despejar una pelota, tocó el balón antes que Maximiliano Silvera pero luego impactó contra el delantero tricolor y se ganó la segunda amarilla ya que había sido amonestado en la primera parte.

¿Estuvo correctamente expulsado Cardozo? ¿Cómo viste la jugada? 🤔 pic.twitter.com/pc8NAF4kRk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) February 22, 2026

"Después en el segundo tiempo da seis minutos y ahí sí, a los seis minutos clavados lo finaliza cuando da los descuentos. hay una dualidad de criterio que la verdad que... ", denunció sobre el final del encuentro en Durazno.

En cuanto a estas tres fechas del Apertura, en las que el Gaucho aún no ha podido ganar, analizó: "Nosotros no estamos ligando estas tres primeras fechas, el primer partido con Central Español a las 40 segundos en penales totalmente inexistentes, que lo vieron ustedes, lo vio la prensa, no fue penal. Estamos sufriendo, tuvimos cuatro expulsiones, tres penales y la verdad que lo de hoy es indignante porque se hizo el equipo el esfuerzo que hizo y dio la cara y con 10 jugadores pero bueno la verdad los errores no nos están permitiendo sumar algún punto".

Aunque matizó: "En el partido con Deportivo Maldonado nosotros no jugamos bien y merecimos perder, Deportivo Maldonado fue superior, pero hay otros dos partidos que nos condicionan tremendamente".

"Hay cosas que seguramente a otros equipos no se las hacen"

Federico Bais trasladando la pelota en pleno cruce entre Nacional y Progreso en el Landoni. Foto: Leonardo Mainé.

Respecto a qué le comentaron sobre su expulsión en cancha este sábado, expresó: "Me manda a expulsar el cuarto porque le estábamos mostrando la tabla y diciéndole que me manda a expulsar. Y entonces yo voy y le digo a Tejera: '¿por qué me expulsás? Si yo estoy protestando una cosa que la está moviendo en él?' Hay cosas que seguramente a otros equipos no se las hacen, pero es más fácil hacernos nosotros".

Por último, fue consultado por qué explicación le encuentra al momento de progreso, a lo que destacó: "Me queda, la rebeldía del equipo, la actitud y el deseo de revertir una situación que obviamente no empezó de la mejor manera. En el vestuario los felicité, porque con 10 pelearon hasta el último minuto".