El Cacique Medina vuelve al ruedo: tendrá su cuarto pasaje en Argentina y será entrenador de Estudiantes

En 2019, Eduardo Domínguez reemplazó a Alexander Medina en la dirección técnica de Nacional. Para 2026, fue el Cacique quien ocupó el lugar que dejó el Barba, pero en Estudiantes de La Plata luego de la decisión que tomó el argentino de continuar su carrera en Atlético Mineiro de Brasil.

A falta de la oficialización, que se daría en las próximas horas, el Cacique asumirá al frente del Pincha que hoy tiene en el plantel a los uruguayos Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios.

De hecho, se presume que dirigirá uno de los próximos entrenamientos del plantel del Pincha y que tendría su estreno el próximo miércoles frente a Newells (19:30) por la séptima fecha de un Torneo Apertura en el que Estudiantes suma 12 puntos y es uno de los protagonistas de su zona.

Para Medina sería su cuarto pasaje por el fútbol argentino teniendo en cuenta que dirigió a Talleres de Córdoba en dos oportunidades y que además, pasó por el banco de suplentes de Vélez Sarsfield.

Precisamente el equipo cordobés fue su última experiencia cuando dirigió entre agosto de 2024 y abril de 2025, fecha desde la que no está al frente de un plantel profesional, aunque en los próximos días contará con una nueva oportunidad.

El medio argentino Olé, afirma que Medina llega al club recomendado por el actual Director Deportivo del club de La Plata, Marcos Angeleri, quien fue dirigido por el Cacique cuando el defensa argentino fue jugador de Nacional en el año 2018.

La experiencia en el Bolso fue la primera como técnico y luego desarrolló una carrera en el exterior porque tuvo su primer pasaje por Talleres en Argentino, luego por Inter de Porto Alegre en Brasil, nuevamente Argentina pero para defender a Velez, Granada de España y su retorno a Talleres.

Los números de Medina como entrenador indican que dirigió un total de 238 partidos, en los que tuvo un saldo de 100 triunfos, 63 empates y 75 derrotas entre todos los equipos que dirigió en la Primera División.

A su vez, su palmarés indica que tiene tres títulos: dos con Nacional y uno con Talleres. Con el Bolso ganó el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio 2018, mientras que con el equipo cordobés conquistó la Supercopa Internacional en 2023 al superar a River Plate en Paraguay.