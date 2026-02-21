La explicación a la salida de Federico Valverde, tras dar una asistencia bestial, en la derrota de Real Madrid

Real Madrid fue derrotado por Osasuna 2-1, en un partido que para los blancos puede significar perder la punta de LaLiga frente a Barcelona, que el domingo recibirá a Levante en busca de tres puntos con los que podrá subirse a la cima. El Merengue, que comenzó perdiendo, pudo empatar promediando el segundo tiempo, en una jugada donde Federico Valverde sirvió el gol a Vinícius Junior, pero luego fue sustituido.

Luego que parecía que el equipo de Álvaro Arbeloa parecía enfilar el rumbo, tras tomar la punta la última fecha, y ganar la ida de los playoffs de la UEFA Champions League ante Benfica como visitante, el Madrid volvió a sufrir falencias en su juego, con problemas para generar situaciones, en un partido donde su rival le impuso condiciones, y al no tener una gran noche de Kylian Mbappé, terminó perdiendo el partido.

Osasuna, que había anunciado con un par de cabezazos —uno en el palo—, anotó el primero de penal, tras un pelotazo largo, y un error defensivo de Raúl Asencio, que rechazó a destiempo y generó la posibilidad a Ante Budimir de atacar el pique de la pelota y producir un contacto con Thibaut Courtois, que con VAR mediante, el árbitro Alejandro Quintero González terminó sancionando como penal. El delantero croata lo cambió por gol, abriendo su pie izquierdo y engañando al arquero belga que fue hacia el otro palo.

El local se replegó y bancó el envión Madridista, que no generó gran peligro, a no ser con tiros a distancia. Valverde fue quien rompió el bloque, capturando una segunda pelota en media cancha, y desde su potencia física, dejó a cuatro rivales en el camino, para asistir a Vinícius con un centro raso, que solo tuvo que empujarla para igualar el tanteador.

Tras el gol, el uruguayo salió sustituido. Según declaró Arbeloa en conferencia de prensa, prefirió no arriesgar a Valverde porque "lleva haciendo esfuerzos muchos partidos seguidos, con pequeñas molestias. Ha notado lo que viene sintiendo en estas últimas semanas". "No hace falta que explique la confianza que siento en Fede Valverde, lo que es para mí y el equipo", declaró además el DT respecto al uruguayo.

Tras la sustitución, el Real Madrid perdió el empuje y en la hora, Osasuna se terminó quedando con el partido. Un mal pase de Dani Ceballos le permitió a Raúl recuperar una bola alta, conectó con Raúl Moro, para luego deshacerse de Asencio y Trent Alexander-Arnold con un enganche fenomenal, y con poco ángulo logró vencer a Courtois. Si bien el línea invalidó la acción, el VAR terminó confirmando, el agónico triunfo del local, que se puso a tres unidades de copas europeas.