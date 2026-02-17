En pleno partido Vini Jr. denunció al argentino Prestianni por insultos racistas: qué pasó y qué dijo Valverde

Benfica y Real Madrid se disputan un lugar en octavos de final de la Champions League y el partido de ida entre ambos no tuvo mucho que ver con el que ya habían jugado en la fase liga y ganaron los portugueses, hace menos de un mes. Esta vez el equipo Merengue ganó y tuvo como figura y víctima a Vinicius Junior que denunció al argentino Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas. Lo que pasó en pleno partido y lo que dijo el capitán del equipo Merengue, el uruguayo Federico Valverde.

Lo único que se mantuvo respecto al partido anterior fue la gran actuación del ucraniano Anatoliy Trubin. El arquero de Las Aguilas, que había convertido un gol en el 3-2 de Benfica hace algunas semanas, volvió a ser uno de los punto altos de su equipo, pero esta vez con sus atajadas.

En el primer tiempo tuvo una respuesta impresionante ante un remate del turco Arda Güler y nada pudo hacer a los a los 50 minutos cuando Vini Jr. convirtió un verdadero golazo. El brasileño se hizo de la pelota sobre la banda derecha, desde donde había sido importante durante el primer tiempo, se perfiló para su pierna derecha y sacó un remate con rosca que se metió directo en el ángulo. Fue un golazo, el único del partido, pero no es de lo único que se habla tras el encuentro.

Luego de abrir la cuenta con semejante jugada, Vinicius se dirigió al tiro de esquina y, luego de festejar con fervor de cara al público de Benfica, hizo un baile pegado al banderín del córner. No cayó nada bien en los hinchas locales, pero el protagonismo del brasileño no quedó ahí.

El momento: Vinicius Junior denunció insultos racista de Gianulca Prestianni

Un minuto después, antes de que se fuera a reanudar el partido, Vinicius fue corriendo en busca del árbitro francés Francois Letexier. La intención del brasileño fue denunciar presuntos insultos racistas de Gianluca Pretianni, extremo del Benfica.

El árbitro formó una cruz con sus brazos y activó el protocolo de demorar el parido hasta comprobar qué fue lo que ocurrió. Vinicius se fue a sentar solo al banco de suplentes mientras algunos compañeros se fueron encima del argentino Prestianni.

En las imágenes se ve cómo el jugador de Las Águilas se tapa la boca con la camiseta en un diálogo con Vinicius que, cuando fue a acusarlo con el árbitro, se leyó de sus labios la palabra 'Mono'.

Al no poder demostrar qué dijo Prestianni, por haberse tapado la boca con la camiseta, el partido se reanudó y Vinicius continuó siendo una de las figuras. De haberse comprobado lo que denunció el jugador del Real Madrid, el de Benfica pudo haber sido suspendido.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



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Valverde, capitán del Real Madrid, se manifestó al respecto

Una vez finalizado el partido, continuaron las repercusiones de lo sucedido. El capitán del Real Madrid, el uruguayo Federico Valverde, dio su opinión de los sucedido.

"No se sabe qué le habrá dicho. Según los que estaban cerca le dijo algo feo. Vini ha peleado mucho por esto. Yo creo que esto es lamentable. Creo que si te tapas la boca para decir algo es porque no está bien. Orgulloso de los compañeros que defendieron a Vini y de Vini que siguió para adelante y ha dado un partido espectacular", dijo el capitán del equipo Merengue.

"SEGÚN TODOS LOS COMPAÑEROS, LE HA DICHO ALGO FEO...", el testimonio de Fede Valverde sobre lo sucedido entre Vini Jr. y Prestianni.



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No fue el único jugador del Real Madrid que se pronunció. "Eso no puede pasar. Nos han dicho que el chico le ha dicho Mono y el chico luego dijo que le ha dicho 'maricón' o algo así. Hablamos como equipo y seguimos jugando el partido. No sé qué decir ahora, pero vamos a hablar todos juntos. Esto no puede pasar", dijo el francés Aurélien Tchouaméni.