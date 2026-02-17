Benfica 0-1 Real Madrid por Champions: con un golazo de Vinicius Junior, el equipo Merengue se llevó la ida

Real Madrid volvió a Portugal para enfrentar a Benfica, un rival que ya le complicó el camino en esta edición de la UEFA Champions League. El triunfo de las Águilas en el duelo anterior fue clave para su clasificación al playoff y dejó a los españoles sin el boleto directo a octavos. Esta vez el equipo Merengue fue amo y señor desde el inicio y con Vinicius Junior, autor de un golazo, como figura, se quedó con el partido de ida.

Primer tiempo:

Con la sangre en el ojo, el equipo Merengue salió a buscar el partido y no se pareció en nada al que cayó 3-2 hace menos de un mes. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa fueron un equipo totalmente diferente que fundamentó en el ataque por las bandas su supremacía. Arda Güler por banda derecha y Vinicius por izquierda hicieron de las suyas en un primer tiempo que mereció una ventaja del equipo local.

En el último cuarto de hora el Real Madrid hizo méritos para abrir la cuenta, pero se encontró con lo único que se mantuvo de aquel partido que jugaron en la fase de liga: la figura de Anatoliy Trubin.

¡TRUBIN, OTRA VEZ PESADILLA DEL REAL MADRID! El arquero del Benfica y dos ENORMES ATAJADAS en el cierre del primer tiempo.



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El arquero ucraniano del Benfica, que convirtió un gol de cabeza en el último duelo entre estos dos equipos, esta vez se lució con las manos y su intervención más importante fue justo antes del descanso. Diagonal derecha-izquierda de Güler y zurdazo del turco que pasó entre las piernas de un defensor y Trubin, con una estirada espectacular, mandó al córner.

Vini Jr. seguía siendo protagonista, pero esta vez en la otra área. Le cometió una infracción de atrás y al borde del área a Richard Ríos, que había ingresado, y José Mourinho pidió la segunda amarilla para el jugador del Madrid, pero fue el entrenador portugués el que se terminó yendo expulsado por la protesta.

Segundo tiempo:

El arquero del Benfica terminó siendo figura al cabo de los primeros 45 minutos y el predominio del Real Madrid se mantuvo en la segunda mitad. La única forma de vencer a Trubin parecía ser con un golazo, y llegó.

A los 50 minutos, Vinicius Junior tomó la pelota por banda derecha, como varias veces en el primer tiempo, y esta vez se perfiló para su pierna derecha y sacó un tiro con comba directo al ángulo del arquero ucraniano que nada pudo hacer. Un verdadero golazo.

¡UFFF QUÉ LOCURA DE GOL! ¡VINI JR. CLAVÓ UN GOLAZO Y LO BAILÓ ANTE TODO BENFICA!



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Antes de que se reanudara el partido y luego de festejar con un baile en el banderín del córner, Vinicius se dirigió al árbitro del partido, el francés Francois Letexier, y denunció un presunto insulto racista del argentino Gianluca Prestianni. En la repetición de la transmisión oficial se ve cómo el jugador del Benfica se cubre la boca con la camiseta en un diálogo con el brasileño. Las denuncias del jugador del Real Madrid no pudieron ser comprobadas y el juego continuó.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



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A partir de la reanudación del partido, cada vez que Vinicius Junior tomó al pelota, cayó una tremenda silbatina de las tribunas del estadio Da Luz. El equipo Merengue siguió dominando, pero sin chances de verdadero peligro sobre el área de Benfica.

Al brasileño, a nivel futbolístico, no lo afectó lo que sucedió o la denuncia que hizo y seguía siendo la figura. A falta de diez minutos para el final hizo un regate elástico dentro del área, disparó de derecha ante la marca de Dedic y obligó a otra gran atajada al arquero Trubin.

Kylian Mbappé, de Real Madrid, ante Amar Dedic de Benfica en el duelo entre ambos por Champions League. Foto: AFP

Benfica 0-1 Real Madrid

Día. martes 17 de febrero de 2026

Hora. 17:00

Transmite. ESPN/Disney+

Torneo. Champions League, playoff de octavos de final

Benfica. Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursmes, Barreiro; Rafa Silva, Prestianni, Pavlidis.

DT. José Mourinho

Real Madrid. Courtouis; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius y Mbappé.

DT. Álvaro Arbeloa

Estadio. Da LUZ

Árbitro. Francois Letexier (FRA).

La previa:

El Estádio da Luz será escenario este martes de un partido con historia reciente. El equipo Merengue y Las Águilas se vuelven a ver las caras por la UEFA Champions League, esta vez en el marco del partido de ida del playoff que definirá el pasaje a los octavos de final.

El cruce tiene un condimento especial: en la fase anterior del torneo ya se habían enfrentado y el triunfo del conjunto portugués resultó determinante. Aquella victoria le permitió al Benfica meterse en la zona de clasificación al playoff y, al mismo tiempo, dejó al equipo merengue sin la posibilidad de terminar entre los ocho mejores de la tabla general, lo que le hubiera dado el acceso directo a octavos.

Por eso, el partido de hoy no es uno más. Para el Real Madrid implica la oportunidad de revancha y la obligación de revalidar su peso histórico en la competencia. Para el Benfica, la chance de confirmar que lo anterior no fue casualidad.

Luego de esa derrota frente al Benfica, Real Madrid ganó los tres partidos siguientes y, con su victoria ante Real Sociedad y la derrota de Barcelona frente a Girona, se subió a la cima de LaLiga de España antes de este partido.

Por su parte Benfica marcha tercero en la Primeira Liga de Portugal y tras aquella victoria frente al equipo Merengue, perdió con Tondela y después encadenó dos victorias al hilo ante Alverca y Santa Clara.

En cuanto a los entrenadores, José Mourinho recuperó al colombiano Richard Ríos, aunque lo reservará al banco de suplentes mientras que Álvaro Arbeloa saldrá desde el inicio con Kylian Mbappé y el uruguayo Federico Valverde en línea de volantes.