Liverpool vs. Independiente Medellín por Copa Libertadores: alineaciones probables, hora, día y dónde ver

Liverpool e Independiente Medellín (DIM) jugarán su primer duelo oficial internacional de la temporada 2026 y se pondrán cara a cara hoy en el Parque Alfredo Víctor Viera por la fase 2 de la Copa LibertadoresCopa Libertadores, en un juego en el que buscarán cambiar la pisada tras los malos resultados obtenidos en el plano local.

Desde las 21:30 horas —televisa Disney+ y ESPN 2—, el Prado será testigo de los primeros 90 minutos de una serie de 180 que se definirá el próximo martes en el Atanasio Girardot de Medellín.

El negriazul afrontará el partido golpeado por la derrota que sufrió el pasado viernes en la segunda fecha del Apertura, cuando cayó por 1-2 ante Defensor. Más allá de esto, el entrenador Camilo Speranza, quien consiguió su habilitación para dirigir dentro del campo de juego, apostaría por un once similar al que jugó dicho encuentro, teniendo en cuenta que lo hizo con la mayoría de titulares. Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain o Agustín Cayetano, Diego Romero; Matías Mir, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Ramiro Degregorio y Facundo Barcelo.

Facundo Barceló celebra su gol con Liverpool ante Albion. Foto: @LiverpoolFC1915.

Del otro lado, el DIM colombiano, que perdió a su arquero titular con la vuelta de Washington Aguerre a Peñarol, afrontará el duelo de Libertadores en un momento en el que ocupa el decimosexto lugar del Apertura colombiano, tras haber ganado apenas un partido de siete. Este fin de semana empató 1-1 ante Deportivo Pereira y dejó pasar de esa forma la posibilidad de encadenar su segunda victoria consecutiva.

El ganador de la serie avanzará a la tercera fase de la Libertadores y allí se medirá con el ganador de la serie que disputarán Juventud de Las Piedras (tras su histórica clasificación por penales en Quito) y Guaraní de Paraguay.

Alineaciones probables Liverpool vs. DIM

Liverpool (probable): Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain, Diego Romero; Ezequiel Oliera, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Matías Mir; Facundo Barceló y Ramiro Degregorio.

DT: Camilo Speranza.

DIM (probable): Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Francisco Chaverra; John Montaño y Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo.