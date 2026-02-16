¿Un guiño para Peñarol? Nicolás Vallejo compartió una imagen como espectador del partido ante Central Español

"Hasta el 25 de febrero el mercado está abierto". "No voy a hablar más de ese tema". Esas son las afirmaciones que se repiten desde Peñarol tanto de dirigentes como de Diego Aguirre, una y otra vez, ante la consulta por la llegada del extremo argentino Nicolás Vallejo.

Lo cierto es que el mirasol no se cierra a la llegada de quien fue el mejor puntero de la Liga AUF Uruguaya 2025 y se asoció de gran manera con Abel Hernández, hoy en plena recuperación de su lesión. Y parece que el nacido en Chaco, Argentina, tampoco.

Este domingo por la noche, el jugador del Club León compartió una imagen a su estado de WhatsApp viendo el partido entre Peñarol y Central Español. En la foto se ve la televisación del encuentro cuando el equipo ya perdía 2-0 por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Campus de Maldonado.

Además de la publicación, Vallejo acompañó la foto con un emoticón de un mate.

El estado de WhatsApp de Nicolás Vallejo. Foto: Captura.

El extremo de 22 años aprovechó para ver fútbol uruguayo tras disputar el sábado su primer partido como titular, instancia en la que jugó 88 minutos ante Monterrey y fue con derrota por 1-0 en la Liga MX.

En este momento, cuando van seis jornada del Clausura de la liga mexicana, el equipo que dirige Ignacio Ambriz se ubica en el puesto 16 de 18 de la tabla de posiciones con cuatro unidades.

El debut en León

El jugador se recuperó de la lesión que arrastraba desde la semifinal entre Liverpool y Peñarol, fue anotado en la Liga MX y tras cumplir las sanciones debutó en León el pasado sábado 7 de febrero en la derrota de 2-0 ante Querétaro por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Nicolás Vallejo en el amistoso que disputó entre León y Atlético San Luis. Foto: Prensa León.

Ese día el extremo argentino de 22 años entró al campo de juego a los 64 minutos y cuatro minutos después recibió una falta en la banda izquierda y sobre, el minuto 78, remató con la zurda desde fuera del área pero su remate fue contenido.