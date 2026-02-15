Central Español 2-1 Peñarol: batacazo del palermitano, que venció a un flojo Mirasol y es líder del Apertura

Peñarol no estuvo ni cerca de repetir lo hecho en la primera fecha del Torneo Apertura y en una muy mala presentación en el Campus Municipal de Maldonado, cayó 2-0 con Central Español, que tras un verdadero batacazo, quedó como líder de este certamen junto a Deportivo Maldonado y Danubio, que también tienen puntaje perfecto.

Con goles de Guillermo Gandolfo a los 56' y Lucas Pino a los 71', tras una notable jugada de Fernando Camarda con dos caños incluidos, el equipo de Pablo de Ambrosio dio la nota en el Campus de Maldonado ante una pobre expresión del aurinegro, que descontó con un tanto de Matías Arezo a los 92'.

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97' | ¡Final del partido!

Se terminó el fútbol en el Campus Municipal de Maldonado, donde Central Español dio el batacazo de la segunda fecha del Torneo Apertura: venció 2-1 a Peñarol y es líder del certamen junto a Deportivo Maldonado y Danubio.

¡PEÑAROL DESCONTÓ SOBRE EL FINAL, PERO NO FUE SUFICIENTE!



Matías Arezo convirtió el 1-2 ante Central Español.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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92' | ¡Gol de Peñarol

Matías Arezo, en la primera que le quedó en el segundo tiempo, la mandó a guardar para poner el descuento y mantener viva la ilusión de un Peñarol que sigue jugando muy mal y que va al frente a impulso individual.

Arezo descontó para Peñarol en el Campus de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

86' | Peñarol sin ideas en ofensiva

Remate de un deslucido Leonardo Fernández que sacó un disparo desde lejos y que se fue por arriba del horizontal.

79' | Probó Luciano González

Luciano González, quien ingresó por Facundo Batista, probó de media distancia pero su remate lo contuvo bien ubicado Rodolfo Alves.

¡DOBLE CAÑO EN UN VERDADERO GOLAZO DE CENTRAL ESPAÑOL!



Tras una gran jugada de Camarda, Pino, de cabeza, anotó el 2-0 ante Peñarol por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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71' | ¡Gol de Central Español!

Espectacular jugada de Fernando Camarda con dos caños incluidos por la derecha y gran centro al área para que Lucas Pino defina de cabeza. Gana Central Español 2-0 en el Campus frente a Peñarol.

El festejo de gol de los jugadores de Central Español ante Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

61' | Roja para Luis Angulo en Peñarol pero tras revisión del VAR se anuló

Una falta de Luis Angulo en la mitad de la cancha le costó la amarilla, el colombiano le siguió recriminando al árbitro y Leodán González lo expulsó. Una tontería el extremo de Peñarol que dejó a su equipo con 10 y perdiendo 1-0 en Maldonado, pero enseguida, el árbitro revisó la jugada en el VAR y revirtió su decisión. Solo quedó en una amarilla para el cafetero.

Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

56' | ¡Gol de Central Español!

Gastón Togni despejó de cabeza al medio y la pelota le quedó a Guillermo Gandolfo, quien la paró y remató desde afuera del área para anotar un golazo y poner a Central Español en ventaja frente a Peñarol en el Campus Municipal de Maldonado.

¡ASÍ FUE EL PRIMER TANTO DE CENTRAL ESPAÑOL!



Guillermo Gandolfo convirtió el 1-0 ante Peñarol por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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53' | Desde una cabecera cayó una botella de refresco

Luego de una jugada en la que Central Español tenía que sacar desde el fondo, desde una de las cabeceras del Campus cayó una botella de refresco que no impactó en nadie, pero que obligó a Leodán González a detener el juego.

52' | Llegó Peñarol con Umpiérrez

Gran remate desde afuera del área de Leandro Umpiérrez y muy buena atajada de Rodolfo Alves, quien no dio rebote.

46' | Tiro libre peligroso para Peñarol

Luis Angulo se fue en velocidad por izquierda y lo bajaron con falta, cerca del área de Central Español. El tiro libre lo ejecutó Leonardo Fernández muy mal y afuera.

21:30 | ¡Empezó el segundo tiempo!

Ya está en marcha el complemento del partido que Central Español y Peñarol empatan sin goles por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Campus Municipal de Maldonado.

Leandro Umpiérrez remata el baló durante el partido Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

45' + 1' | ¡Se terminó el primer tiempo!

Final de la primera parte en el Campus de Maldonado, donde en un entretenido partido, Central Español y Peñarol empatan sin goles por la segunda fecha del Torneo Apertura.

45' | Se va a jugar un minuto más en el Campus

El árbitro Leodán González adicionó un minuto de descuentos para la primera parte en el Campus de Maldonado.

44' | Peñarol de pelota quieta

Tiro de esquina desde la derecha del ataque de Peñarol ejecutado por Leonardo Fernández y cabezazo de Emanuel Gularte por arriba del horizontal afuera.

32' | Una nueva llegada de Central Español

La pelota le quedó a Marcos Montiel, quien de primera sacó un potente remate de media distancia que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por Sebastián Britos.

Máximo Alonso y Gastón Togni disputan el balón en el partido entre Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

30' | Otra muy buena atajada de Britos

Máximo Alonso recibió por la derecha y encaró hacia el área y cuando todos esperaban un centro, sacó un zurdazo que exigió otra vez a un Sebastián Britos que volvió a salvar el arco de Peñarol.

25' | Lo tuvo Arezo y tapó Alves

Gran centro de Jesús Trindade desde la derecha para Matías Arezo, que logró cabecear pero medio mordido y atajó muy bien Rodolfo Alves para evitar la caída de su arco.

Peñarol vs. Central Español en el Campus de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

17' | Otra de Peñarol con Arezo y Angulo cerca

Leandro Umpiérrez le puso una gran pelota a Matías Arez, quien como puntero izquierdo fue de la punta al medio y mandó el balón al área, donde Luis Angulo no llegó a conectar por muy poco. Tuvo el primer tanto el Mirasol

15' | Remate de Arezo por arriba del horizontal

Facundo Batista la peleó de cabeza en la puerta del área, la pelota le quedó a Matías Arezo y el delantero remató de primera por arriba del horizontal afuera. Otra llegada de Peñarol.

12' | Gran remate de Muñoz y tremenda atajada de Britos

Franco Muñoz la agarró de frente y sacó un potente remate de media distancia con destino de gol pero Sebastián Britos, en dos tiempos, hizo una gran atajada para evitar la caída de su arco.

Máximo Alonso y Gastón Togni disputan el balón en el partido entre Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

8' | Llegó Central Español con peligro

Centro desde la derecha y absolutamente solo por el medio apareció Máximo Alonso, quien no logró conectar porque si lo hacía, tenía el primer gol del partido. Estuvo muy cerca.

3' | Pidieron penal para Central Español

Centro de Dupont desde la izquierda, la peleó Montiel y la pelota dio en Gastón Togni mientras todo Central Español pidió penal, pero no pasó nada.

1' | La primera llegada de Peñarol

Gran corrida de Luis Angulo por la derecha a toda velocidad, centro al medio para Matías Arezo, quien en la puerta del área grande controló y remató, pero su disparo se fue afuera.

20:30 | ¡Empezó el partido!

Ya están jugando Central Español y Peñarol en el Campus Municipal de Maldonado.

El once inicial de Central Español en el Campus de Maldonado para enfrentar a Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

Central Español vs. Peñarol

Hora: 20:30

Estadio: Domingo Burgueño Miguel (Maldonado)

Televisa: DSports, cables, Disney+

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Pablo Llarena y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Kevin Fontes

VAR: Yimmy Alvarez y Daniel Rodríguez

Central Español

Rodolfo Alves

Luciano Fernández (67', Mateo Cantera), Logan Ponce, Alejandro Villoldo, Juan Dupont

Franco Muñoz, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel (67', Lucas Pino)

Fernando Camarda (84', Facundo Sosa), Raúl Tarragona, Máximo Alonso (76', César Nunes)

D.T. Pablo de Ambrosio

Peñarol

Sebastián Britos

Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Gastón Togni (84', Kevin Rodríguez)

Leonardo Fernández, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez (76', Stiven Muhletahler), Luis Angulo (68', Franco González)

Facundo Batista (76', Luciano González), Matías Arezo

D.T. Diego Aguirre

Gol: 56' Guillermo Gandolfo, 71' Lucas Pino (Central Español); 92' Matías Arezo (Peñarol).

Amarillas: 4’ Marcos Montiel, 49' Luciano Fernández (Central Español); 51' Lucas Ferreira, 61' Luis Angulo (Peñarol).

El once inicial de Peñarol vs. Central Español en el Campus de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

Siguen llegando hinchas de los dos equipos al Campus de Maldonado

Fanáticos de Central Español —el anfitrión— y de Peñarol —el visitante— siguen ingresando al Campus Municipal de Maldonado para el encuentro que empieza a as 20:30 horas.

El Campus Municipal de Maldonado espera por Central Español y #Peñarol, que se enfrentan desde la hora 20:30 por la segunda fecha del Torneo Apertura@ovacionuy pic.twitter.com/vDYXjGoEvh — Enrique Arrillaga (@arrillagae) February 15, 2026

Pablo de Ambrosio repite equipo ganador en Central Español

Central Español también está confirmado y el entrenador repite el mismo equipo que goleó en la primera fecha a Progreso.

El equipo titular de Central Español para enfrentar a Peñarol en Maldonado. Foto: Central Español.

Peñarol confirmó el equipo con varios cambios

Diego Aguirre ya tiene los 11 y tal como se preveía, hay varios cambios respecto al once que salió a la cancha frente al Montevideo City Torque.

Así juega #Peñarol frente a Central Español, por la Fecha 2 del Torneo Apertura. pic.twitter.com/WtT6sltqde — PEÑAROL (@OficialCAP) February 15, 2026

Los convocados de Central Español para enfrentar a Peñarol

Pablo de Ambrosio también definió su plantel para enfrentar a Peñarol e ir en busca de su segundo triunfo al hilo en el Torneo Apertura 2026.

Convocados de Central Español para enfrentar a Peñarol. Foto: Central Español.

Los convocados de Peñarol para visitar a Central Español en el Campus de Maldonado

Se confirma la ausencia de Nahuel Herrera, Franco Escobar, Diego Laxalt y Eduardo Darias en la convocatoria. Se meten en la lista Ignacio Alegre y Lorenzo Couture.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Central Español, por la Fecha 2 del Torneo Apertura @LigaAUF.



Suspendido: Washington Aguerre. pic.twitter.com/YBmpsBIGtE — PEÑAROL (@OficialCAP) February 15, 2026

¿Dónde ver en vivo el partido entre Central Español y Peñarol?

El encuentro que Central Español y Peñarol jugarán desde la hora 20:30 en Maldonado se puede ver en vivo a través de DSports, cables de Montevideo e interior del Uruguay y mediante la plataforma de streaming de Disney+.

Televisación de un partido en el Campus Municipal de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Central Español y Peñarol!

El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo del partido que desde la hora 20:30 jugarán Central Español y Peñarol en el Campus Municipal de Maldonado por la segunda fecha del Torneo Apertura.