Abel Hernández dijo cuándo volvería a jugar y confesó: "La lesión fue un poco más complicada de lo que se creía"

Abel Hernández arribó este lunes por la madrugada al Aeropuerto de Carrasco tras su viaje a España para realizarse el tratamiento por la lesión sufrida el pasado 17 de enero en un amistoso y este martes volverá a los entrenamientos con Peñarol, día en el que verá a la sanidad del club para continuar el seguimiento.

Al llegar, el delantero de 35 años habló ante los medios presentes, que aguardaron su salida sobre las 01:30 AM, y aclaró cuestiones sobre el tratamiento de Medicina Regenerativa en el Instituto Cugat de Barcelona que se realizó en Barcelona, el cual tenía como objetivo optimizar la recuperación y los plazos para volver a las canchas, dijo cuándo estima volver y habló sobre los dichos del médico que se precipitó con su declaración sobre el tiempo de recuperación del 9.

"Fueron 15 días que me ayudaron a recuperar bastante. Es una lesión un poquito más complicada de lo que se creía al principio, pero vamos a estar dentro de los tiempos", expresó Abel al salir de la zona VIP del aeropuerto.

Consultado por cuánto tiempo más le llevará, dijo: "Pienso que entre cuatro a seis semanas para estar en cancha. Con este tratamiento que hice, la segunda etapa es volver a ganar masa muscular en el cuádriceps, que se perdió".

Las versiones han sido varias, así que ante el cuestionamiento de qué fue lo que realmente le pasó, el nacido en Pando explicó: "Tuve un esguince de rodilla, grado 2, casi 3, con una pequeña lesión en el ligamento interno. Eso fue lo que fui a tratar con los factores de crecimiento y anduvieron muy bien".

Abel Hernández entrenando en Los Aromos. Foto: Archivo El País.

Abel también re refirió a los dichos de uno de los traumatólogos del instituto tras sus declaraciones del pasado miércoles. "Me llegó lo del médico, lo primero que hice fue hablar con el doctor que me vio, esa persona que habló nunca me había visto. Fue raro, lo hablé con la gente de la clínica y me pidieron disculpas", aseguró.

Por último, dijo que no pudo ver el encuentro de Peñarol ante Central Español pero sí lo escuchó. "Son esos partidos en los que no salen las cosas, esto recién empieza", opinó la Joya.