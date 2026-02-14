"Fue el partido más lindo que me tocó vivir", dijo Barrandeguy, que explicó sus festejos y la frase mágica del DT

"Fue muy lindo que todo Uruguay esté pendiente de nosotros, nos llegaron muchos mensajes de apoyo, incluso de gente que no estaba identificada con el club. Fue una noche increíble. Creo que todos los uruguayos que vieron el partido hicieron fuerza para que pasemos nosotros”, confesó Federico Barrandeguy a Ovación.

El año pasado la Copa Libertadores tuvo a Central Córdoba como una de sus revelaciones. Este año Juventud de Las Piedras quiere ganarse este mote y comenzó bien: en su estreno venció a Universidad Católica de Ecuador, dando vuelta la serie e imponiéndose en los penales. Pero además logró tener a gran parte del país en vilo, sorprendida por la hazaña.

Mucho tuvo que ver el futbolista que debutó en Primera en la temporada 2014 defendiendo a Wanderers, allí estuvo hasta que en enero 2020 se fue libre a Botafogo y tras 23 partidos en Brasil regresó a Uruguay, tiempo en el que defendió las camisetas de Plaza Colonia y Rampla Juniors. Menos con el Picapiedra, el lateral derecho jugó Copa Libertadores con todos los equipos uruguayos en los que estuvo, pero esta vez fue con otra épica: Juventud, en su estreno copero, eliminó al equipo ecuatoriano con dos penales ejecutados por él y una asistencia a 3000 metros de altura.

“En lo personal fue el partido mas lindo que me tocó vivir, poder dedicarle un gol a mi hijo y otro a mi hija y encima aportar una asistencia en un partido definitorio por Copa Libertadores, es un partido que no me voy a olvidar nunca”, confesó el lateral tras el entrenamiento post partido que realizó el plantel en Quito, previo a viajar en la noche de ayer de regreso a Montevideo.

Como se ve en la imagen, el primer tiro desde los doce pasos lo festejó emulando con su mano una “L” para Lorenzo, su pequeño de siete meses.

¡¡EL JUVE QUIERE HACER HISTORIA EN ECUADOR!! Gol de Barrandeguy para el 2-1 de Juventud ante U. Católica... ¡La serie quedó 2-2 y, por ahora, hay penales para definir quien avanza a la Fase 2!



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Obligado a ser equitativo, celebró otro en la tanda de penales marcando la “C”. “Fue para mi hija Clara que tiene dos años”, explicó.

Respecto a viajar a Ecuador con la serie 1-0 abajo, sabiendo que los esperaba la altura, manifestó: “Nunca pensamos que se iban a dar tantos goles, pero aun así, estando la serie en desventaja, vinimos muy ilusionados y con mucha confianza en que se podía dar vuelta”.

¿Cómo lo hizo Juventud? La frase del Gallego Méndez se grabó con fuego en cada uno. “Nos dijo que ‘cuando las piernas no dan más se juegan con el corazón’, y creo que anoche el equipo demostró eso”.

¿Con quién y cuándo vuelve a jugar Juventud por Copa Libertadores?

Los jugadores de Juventud de Las Piedras festejan la clasificación. Foto: @JuventudUy

Tras eliminar este jueves en Quito a la Universidad Católica local, que llegaba con la tranquilidad de su victoria en la ida (1-0) el jueves pasado en el Centenario, el equipo del Gallego Méndez se impuso en los penales —luego de un 4-3 en los 90' y un global 4-4 en la serie— y enfrentará en la fase 2 a Guaraní de Paraguay.

El encuentro de ida se disputará el 19 de febrero a las 19:00 en Montevideo mientras que la vuelta será el 26 de este mes en Asunción, con horario a definir. Se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.

Todos los partidos de esta etapa se jugarán entre el 17 y 19 de febrero de 2026 en sus respectivos partidos de ida. Los ganadores de estas ocho llaves de la Fase 2 avanzarán a la Fase 3, donde se jugarán los últimos cuatro boletos para ingresar a la fase de grupos. En esta instancia, podrá cruzarse con otro equipo uruguayo: se trata de Liverpool.

El negriazul, el otro equipo uruguayo que disputa esta fase, se cruzará con el Independiente de Medellín (DIM) el 17 de febrero a las 21:30 en Montevideo. El 24 jugará en Colombia.