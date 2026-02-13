Fue lo que dijo el DT: las palabras clave del Gallego Méndez en la histórica noche de Juventud en Libertadores

Había caído en una trampa. Universidad Católica, como en el partido en Montevideo (0-1) le dio la pelota a Juventud de Las Piedras e hizo el daño de contragolpe. Los panameños Everardo Rose y José Fajardo se inventaron un gol entre cinco jugadores del equipo pedrense y el segundo pudo definir entre los dos zagueros del equipo de Sebastián Méndez, pero el Gallego confió en una serie increíble de Copa Libertadores que se definió por penales tras un 4-4 en el global.

“Más cerca, más juntos ¡No tengamos miedo!”, gritó el entrenador argentino mientras que en el banco local el defensor Jhon Chancellor dijo: “Que sigan corriendo ellos”. Y así fue, Juventud siguió corriendo y lejos estuvo de estar asustado a pesar de que la serie estaba 0-2. De Pablo Lago (¡grande gurí!) un pase filtrado para la subida de Federico Barrandeguy que sacó un gran centro para un cabezazo impecable y de pique al suelo de Renzo Sánchez. El pedrense lo empató justo después de reanudar el partido tras esa pausa de hidratación que dejó ver la intimidad de los dos. Y siguió de largo con los penales antes de los penales.

Casi en los descuentos de la primera mitad Agustín Alaniz habilitó a Bruno Larregui que se metió en el área y fue derribado por el arquero Rafa Romo. Barrandeguy cambió por gol y la receta volvió a repetirse apenas comenzado el complemento. Otra vez Larregui, picante, y otra vez penal. Pero ahora con cambio de ejecutante porque a Lago, de 19 años, no le tembló el pulso para poner el tercero.

Todo a merced de Juventud para lograr una hazaña que parecía muy lejana, pero el pedrense sufrió un fantasma de hace una semana atrás. Tras una espectacular atajada de Seba Sosa, la pelota terminó en el tiro de esquina y, de la misma manera que en el Estadio Centenario, Chancellor ganó de cabeza con su 1,98m para poner el descuento. Patricio Pernicone no pudo con él, pero tendría revancha. Estaba todo dado para este rebelde equipo uruguayo y no importó que Fajardo volviera a convertir a los 75 para poner arriba en la serie a Universidad Católica.

El Gallego Méndez mandó a la cancha a todo jugador ofensivo que se encontró en el banco y el gol llegó a los 92 minutos con una carambola de Gonzalo Gómez que llegó a los pies de Pernicone y se metió pidiendo permiso contra el palo derecho. Locura total, pero faltaban los penales.

“Vamos seguros de lo que vamos a hacer. Con mucha confianza. Hoy demostraron que son buenos. Seba va a atajar uno o dos”, les dijo Méndez a sus jugadores. Tuvo toda la razón, fue lo que dijo el DT.

Sebastián Méndez, entrenador de Juventud de Las Piedras en el partido frente a Universidad Católica en Quito por Copa Libertadores. Foto: AFP

Sebastián Sosa: orgullo merecido

El arquero y capitán de Juventud se lució atajando dos penales en la serie. “Muy feliz y orgulloso de este plantel. En la serie hicimos las cosas como para merecer esto. Tenía un técnico que decía que soñar en chico o en grande era el mismo gasto energético y bueno, soñemos en grande. Para el espectador fue un partidazo. Pude aportar mi granito de arena, era importante para mí y para mi familia”, dijo Seba Sosa.

Sebastián Sosa festeja la clasificación de Juventud de Las Piedras en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador. Foto: AFP

Próximo rival será Guaraní y podría haber un futuro cruce uruguayo

A Juventud de Las Piedras le restan dos fases más para meterse en fase de grupos de Libertadores y ya sabe quién será su próximo rival. El Pedrense jugará ante Guaraní el próximo 19 de febrero como local y viajará a Paraguay el jueves 26 para definir la serie. En la siguiente fase podría haber duelo uruguayo: el que pase irá contra el ganador de la llave entre Independiente Medellín de Colombia y Liverpool.