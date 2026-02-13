Las cinco decisiones claves de Jadson Viera en el mercado de Nacional: del fichaje bomba a la promesa cumplida

Cuando aún restan 12 días para el cierre del mercado de pases, Jadson Viera ya ha tomado varias determinaciones sobre el plantel de Nacional, que está prácticamente completo a la espera de definir si sale algún otro juvenil a préstamo o no. ¿Cuáles fueron las cinco decisiones claves?

En primer lugar, el técnico en conjunto con el área deportiva privilegió el fichaje de Maxi Silvera por sobre la continuidad de Christian Ebere, quien tuvo vaivenes en su protagonismo a lo largo de sus etapas en el club, pero cerró su ciclo siendo la figura de las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol.

La proyección de un pibe de la casa como Federico Bais en lugar del colombiano Juan Pablo Patiño se enmarca dentro de uno de los ejes de la gestión de Viera, que desde su presentación dejó claro el deseo de darle lugar a los talentos genuinos del club. Y cumplió su promesa.

Como tercer ítem se posiciona el retorno de Agustín Rogel, zaguero con una edad óptima que llega para competir por el puesto con el capitán Sebastián Coates y Julián Millán, una de las figuras del plantel. También es una decisión estratégica con perspectiva de mediano y largo plazo para cuando el capitán decida dar un paso al costado.

La salida a préstamo de Agustín Vera ante la abundancia de extremos le allana el camino a Rodrigo Martínez, el younguense de 17 años que viene de debutar ante Boston River. Y lo pone en carrera con Verón Lupi, Barcia, De los Santos, Mereles y Arady. Por último, en un mercado donde un gigante como River Plate se interesó en Maxi Gómez, el técnico logró retenerlo con un proyecto deportivo ambicioso.

Federico Bais, un juvenil que Jadson Viera subió a Primera e hizo debutar

Federico Bais en un partido amistoso con Nacional durante la pretemporada 2026. Foto: Estefanía Leal.

En su primera práctica como entrenador de Nacional Jadson Viera subió con el primer equipo a un grupo de juveniles entre los que estaba Federico bais, el lateral zurdo que viene de ser campeón uruguayo con la Sub 17. Después lo convocó a la pretemporada y en la Supercopa ante Peñarol ya lo hizo ingresar. Hoy compite por la titularidad.

Agustín Rogel, un fichaje de jerarquía para competir con Coates y Millán

Cuando el nombre a incorporar todavía no estaba decidido e incluso hubo averiguaciones por Gian Allala, el zaguero de Liga de Quito, Nacional sorprendió poniendo sobre la mesa el nombre de Agustín Rogel, que rescindió en Hertha Berlín y firmó un contrato por tres años buscando un proyecto deportivo estable en su retorno.

La cesión de Agustín Vera para darle más pista a Rodrigo Martínez

Agustín Vera en sus primeros minutos como jugador de Nacional ante Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

Nacional presentó hace un mes a Agustín Vera como nueva incorporación, un extremo de 22 años con pasado en River Plate. Hizo una inversión por un porcentaje de su ficha, pero Jadson Viera evaluó su desempeño y optó por darlo a préstamo a Albion para darle más pista a Rodrigo Martínez, el pibe que sería titular mañana.

El proyecto deportivo que sedujo a Maxi Gómez para su continuidad

Después de un segundo semestre de 2025 donde brilló en el tricolor, Jadson Viera sabía desde el cierre de la temporada que debía lograr la continuidad de Maxi Gómez, un nombre cotizado en el mercado. Tuvieron una charla tras abrochar el título de la Liga AUF Uruguaya y el DT quedó tranquilo de que, a pesar de las ofertas, seguiría.

Nacional sacudió el mercado con el fichaje de Maxi Silvera

Maxi Silvera fue el jugador que sacudió el mercado de pases al pasar directamente desde Peñarol a Nacional. El área deportiva del tricolor invirtió en su ficha con una prima incluida por su arribo buscando potenciar su juego ofensivo y, a su vez, dar un golpe sobre la mesa. Hizo una buena pretemporada y, aunque no pudo definir una pelota de gol en la Supercopa Uruguaya, tuvo un gran ingreso frente a Boston River. Aún es muy temprano para sacar conclusiones en una temporada que recién empieza, pero el club prefirió su arribo antes que la continuidad de Christian Ebere. “Confío totalmente en que Silvera es más que Ebere”, dijo Flavio Perchman en diálogo con Pasión Tricolor.