Espíndola, el sobrino de Juan Román Riquelme en Deportivo Maldonado: su vínculo y a quiénes ve en Nacional y Peñarol

Matías Espíndola es enganche y lleva esa posición en la sangre: su tío marcó una época en el puesto y fue Juan Román Riquelme, ídolo, actual presidente de Boca Juniors y hermano de su madre. “Le encanta hablar de fútbol y uno lo escucha para aprender porque a él le fue bien. Si hago un poco de las cosas que hizo mi tío, seguro que la voy a pasar bien”, le confesó el argentino de 22 años a Ovación.

Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en Tigre donde disputó 10 partidos entre 2023 y 2024. En 2025, Espíndola recibió la noticia de que no iba a seguir en el club.

Las vueltas de la vida le trajeron la chance de irse a Deportivo Maldonado gracias al entrenador argentino Martín Piñeiro. “Él había sido coordinador en Tigre y cuando agarró en Deportivo Maldonado me llamó”, recordó.

Consultó a la familia, a Riquelme y llegó a la conclusión de emigrar para sumergirse de lleno en la realidad de la Segunda División de Uruguay. “Me motivó que lo conocía a Martín (Piñeiro), sabía que iba a tener minutos, que podía entrar en el equipo y quería ver qué podía pasar con mi carrera en el extranjero”, sostuvo.

Tras acumular una racha de tres caídas en fila en la última parte de la temporada en la B, la Sociedad Anónima Deportiva de Deportivo Maldonado tomó la resolución de rescindirle el contrato a Piñeiro. En su lugar arribó el argentino Gabriel di Noia.

Matías Espíndola celebra su gol con Deportivo Maldonado ante Racing. Foto: @maldosad.

Debutó con una caída 1-0 ante Albion —equipo que se quedó con el título y el ascenso—, pero luego la situación mejoró y Deportivo Maldonado alcanzó la final por el tercer pasaje a la Liga AUF Uruguaya 2026 frente a su clásico rival, Atenas de San Carlos.

Después de haber igualado 0-0 en la ida, Deportivo Maldonado ganó la final de vuelta por 1-0 y se adjudicó el tercer ascenso. Espíndola cerró una temporada de ensueño porque disputó los 37 encuentros del 2025, anotó cinco goles y brindó tres asistencias. “Justo hablaba con mi familia de eso; tuve la suerte de ser el único jugador que jugó todos los partidos del año”, atesoró.

En esos días que se jugó la final por el tercer ascenso Espíndola reconoció que “se vivió otra cosa en Maldonado por la presión, nada que ver al resto del campeonato”. En la foto de perfil de su WhatsApp está con una bandera de Deportivo Maldonado y de fondo se ve una de las tribunas del Domingo Burgueño Miguel repleta de hinchas por los festejos de ganar el clásico y llevarse el ascenso. “Me la sacó un amigo y la tengo para el recuerdo”, enfatizó.

Su relación con tío, Juan Román Riquleme

Leandro Paredes con Juan Román Riquelme en su presentación como nuevo jugador de Boca Juniors. Foto: AFP.

Deportivo Maldonado debutó de la mejor forma en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026: doblegó 4-2 a Racing en el Parque Roberto. El tanto que abrió el marcador fue de Espíndola tras una gran jugada. “Fue mejor por la jugada que por mi definición”, comentó con una sonrisa.

No tuvo un llamado de su tío por el gol, aunque sí habían hablado antes del partido contra la Escuelita. “Se dio que justo jugó Boca y traté de no molestarlo”, instó.

En varios momentos Espíndola expuso que lo vive “como algo normal” su relación con Riquelme. “En el día a día la gente se sorprende, entonces ahí caés en la realidad de lo que genera y de lo que fue”, apuntó.

Cuando Espíndola anda con su tío en la calle se preparara para lo que sea. “Lo tengo normalizado, porque cuando lo ven a Román lo saludan y te podés esperar cualquier cosa”, afirmó.

“Ahora quiero tomar mate y comer asados con amigos”, esas fueron las últimas declaraciones de Riquelme como futbolista en Argentinos Juniors el 7 de diciembre de 2014. Espíndola dio fe de eso: “Se pasa comiendo asados con amigos y es lo mejor que puede hacer”.

La prioridad de Riquelme es Boca. “Debe ser una de las cosas más importantes que tiene, está todo el día en el club; es un amor muy grande que tiene por Boca”, manifestó Espíndola.

Juan Román Riquelme, candidato a presidente de Boca Juniors. Foto: AFP.

Ese amor no solo es de Riquelme, sino de toda la familia y del propio Espíndola. “A mí me gusta jugar al fútbol, ojalá pueda hacerlo por muchos años y en Boca”, detalló.

“Aún me falta un montón para jugar en Boca, hay que ser muy bueno para estar ahí”, señaló y destacó que ese no es un tema que toque con su tío -presidente del Xeneize-: “No lo he hablado, pero todos queremos jugar en Boca. Tuve otros tíos que jugaron al fútbol y el sueño de todos era ser como Román”.

El accidente que tuvo tras lograr el ascenso

Tras la victoria 1-0 ante Atenas, que le dio el ascenso a Deportivo Maldonado, Matías Espíndola no pasó un grato momento: protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de Román Guerra y Florida, en el centro de Maldonado.

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo 30 de noviembre por el impacto de una camioneta, manejada por la víctima, y un auto conducido por el futbolista argentino de 22 años. El chófer de la camioneta fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia, que luego lo trasladó al hospital para hacerle estudios. Ahí se le diagnosticó que padeció un traumatismo costal.

Espíndola no sufrió ninguna lesión y le hicieron una prueba de espirometría que dio positiva. “Por suerte no pasó nada grave; fue solo lo material y la otra persona está bien”, dijo. Recordó que su familia “estuvo preocupada”. “Tuve la suerte de que mis padres estaban en Maldonado y con mi representante me dieron mucha tranquilidad porque nunca me había pasado una situación así”, concluyó.

“Sigo a Leo Fernández y al Diente López”

Matías Espíndola atraviesa su segunda temporada con la camiseta de Deportivo Maldonado. Sabe lo que es el fútbol uruguayo y el argentino aclaró que varios ítems lo sorprendieron. “Hay muchos jugadores con técnica en Uruguay, también lindos equipos y preciosas canchas”, esgrimió el argentino. A su vez, añadió: “No era solo ‘garra charrúa’ como se ve desde afuera”.

El objetivo de Deportivo Maldonado es evitar el descenso a la Segunda División. Aunque Espíndola busca más. “Siempre dije que quiero jugar copas internacionales. Tenemos un lindo equipo para meternos arriba. Ojalá se nos dé; creo que vamos a dar que hablar este año”, puntualizó.

El enganche dejó en claro que desde su arribo al fútbol uruguayo comenzó a verlo y ahí se encontró con dos jugadores que sigue. “Me gustan Leo Fernández y el Diente (Nicolás López), los dos juegan muy bien”, marcó.

Al mencionar que Fernández y López juegan en el mismo puesto que él, contestó con una carcajada: “No sé si seré cómo ellos, pero se mueven en la misma posición”.