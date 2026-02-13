Se abre la segunda fecha del Apertura con Cerro Largo-Wanderers y Liverpool-Defensor Sporting: hora y cómo ver

Redacción El País

Se abre la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y lo hace con dos partidos que prometen, teniendo en cuenta los rivales que se enfrentan. Cerro Largo recibirá a Wanderers (19:00) en el Ubilla de Melo, mientras que Liverpool hará lo propio en el Parque Viera ante Defensor Sporting (21:30).

Ambos partidos contará con la transmisión por televisión de DSports y también por los principales cables de Montevideo y el interior del país. A su vez se transmitirán por streaming a través de Disney+ y Antel TV.

Cerro Largo vs. Wanderers (19:00)

Uno ganó y el otro hizo todos los méritos para concretarlo. Es por eso que el partido de esta tarde (19:00 - DSports, cables, Disney+ y Antel TV) entre Cerro Largo y Wanderers promete ser atractivo, teniendo en cuenta lo que ambos demostraron en cancha en el estreno.

En un escenario siempre complicado, el equipo Bohemio tiene la dicha de ser uno de los tres equipos que pudo vencer al Arachán en sus últimas 10 localías, junto a Peñarol y Plaza Colonia.

Eso sí, los de Danielo Núñez buscarán volver a hacerse fuertes en su casa y apuntar a mantenerse como líderes del Apertura, lo que también lo puede empezar a encaminar para soñar con una de sus grandes metas de meterse en las copas.

Liverpool vs. Defensor Sporting (21:30)

Mucho más ajustado el resultado que el trámite. Así fue el duelo entre Liverpool y Albion donde el negriazul debutó en el Apertura con victoria por 2-1. Esta vez el rival será Defensor Sporting (21:30 - DSports, cables, Disney+ y Antel TV) que fue de más a menos ante Wanderers y saldó con igualdad su estreno.

Ahora con uno buscando el puntaje perfecto y el otro ganar su primer partido en el Apertura, se presenta un panorama ideal para que sea un gran partido a disputarse en el Parque Viera, teniendo en cuenta que el Negro de la Cuchilla no cuenta con Belvedere por la remodelación en su escenario que se proyecta quede listo para mediados del año próximo.