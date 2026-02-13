Con quién juega Juventud de Las Piedras la próxima fase de la Copa Libertadores: día, hora y dónde ver

Partidos de ida – Fase 2

"Histórico, heroico, conmovedor, impresionante, imponente, emocionante". Así definieron las redes sociales de Juventud de Las Piedras lo hecho por el equipo en Ecuador. Uno de los cinco debutantes que tiene la Copa Libertadores en 2026, logró una histórica clasificación a la segunda ronda del torneo.

Tras eliminar este jueves en Quito a la Universidad Católica local, que llegaba con la tranquilidad de su victoria en la ida (1-0) el jueves pasado en el Centenario, el equipo del Gallego Méndez se impuso en los penales —luego de un 4-3 en los 90' y un global 4-4 en la serie— y enfrentará en la fase 2 a Guaraní de Paraguay.

El encuentro de ida se disputará el 19 de febrero a las 19:00 en Montevideo mientras que la vuelta será el 26 de este mes en Asunción, con horario a definir. Se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.

🏆🔥 ¡El cuadro definido! Los equipos listos para la Fase 2 y que pelean por un lugar en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/aDlze4JbVB — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 13, 2026

Todos los partidos de esta etapa se jugarán entre el 17 y 19 de febrero de 2026 en sus respectivos partidos de ida. Los ganadores de estas ocho llaves de la Fase 2 avanzarán a la Fase 3, donde se jugarán los últimos cuatro boletos para ingresar a la fase de grupos. En esta instancia, podrá cruzarse con otro equipo uruguayo: se trata de Liverpool.

El negriazul, el otro equipo uruguayo que disputa esta fase, se cruzará con el Independiente de Medellín (DIM) el 17 de febrero a las 21:30 en Montevideo. El 24 jugará en Colombia.

Los cuatro equipos que superen esa última instancia pasarán directamente a la fase de grupos; los que queden en el camino jugarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Cruces de la fase 2 de Libertadores

C1: Carabobo (VEN) vs. Huachipato (CHI)

C2: Deportivo Táchira (VEN) vs. Deportes Tolima (COL)

C3: 2 de Mayo vs. Sporting Cristal (PER)

C4: Barcelona SC (ECU) vs. Argentinos Juniors (ARG)

C5: Nacional de Potosí (BOL) vs. Botafogo (BRA)

C6: Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL)

C7: O’Higgins (CHI) vs. Bahía (BRA)

C8: E2 Juventud de Las Piedras (URU) vs. Guaraní (PAR)